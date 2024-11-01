edición general
La Corte Suprema de EEUU acaba de abrir la puerta a una nueva era de prohibiciones de libros. (Eng)

Davis School District, en el área metropolitana de Salt Lake City, retiró el texto completo de la Biblia de las bibliotecas de escuelas primarias y de nivel medio tras una queja de un padre que alegaba que ciertos pasajes eran “demasiado vulgares o violentos” para estudiantes más jóvenes. Un comité de revisión decidió aplicar una ley estatal sobre “materiales sensibles” y quitó la Biblia de esos niveles escolares, aunque siguió disponible en las bibliotecas de escuelas secundarias.

Que la Biblia es vulgar y violenta para los niños como excusa para establecer la censura es lo último que me esperaba, incluso en Trumplandia
#1 las leyes fueron creadas por republicanos para evitar los libros woke, lgbti y demás…

Ahora solo les está volviendo el boomerang xD
