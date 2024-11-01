edición general
Corte da luz verde a entrada en vigor de ley de Luisiana para mostrar los Diez Mandamientos en aulas

Un tribunal federal de apelaciones despejó el camino para la entrada en vigor una ley de Luisiana que exige la exhibición de los Diez Mandamientos en tamaño póster en las aulas de las escuelas públicas. No está claro como los maestros se referirán a los Diez Mandamientos durante sus clases o si también se mostrarán otros textos como el Pacto del Mayflower o la Declaración de Independencia, indicó la opinión mayoritaria.

themarquesito #2 themarquesito
Que un tribunal haya validado la constitucionalidad de esto dice mucho, y nada de ello bueno, sobre la calidad del Tribunal Supremo de Luisiana. Esto va directo al Tribunal Supremo de los EE.UU y lo echan abajo, posiblemente vía shadow docket
#6 guillersk
#2
¿ Por ?
Si son más religiosos que nosotros, ¿ Que hay de malo?
sotillo #11 sotillo
#6 Solo tienes que leer historia
ostiayajoder #10 ostiayajoder
#2 El TS yanki hoy en dia es untra maga..... no lo veo...
#12 JoshJash
#2 Hombre, creo que es muy bueno que a los de USA les enseñen algunos de los mandamientos como:
'honrarás a tu padre y a tu madre'
'no matarás'
'no cometerás actos impuros'
'no robarás'
'no darás falso testimonio ni mentiras'
'no consentirás pensamientos ni deseos impuros'
'no codiciarás los bienes ajenos'

Lo único, que les pasará como a sus élites españalas (y de las más católicas), que saben que pueden saltárselos y luego se confiesan y ya está, solucionado...
asola33 #8 asola33
Esto es un indicador de que van ganando la guerra por goleada.
#13 davidvsgoliat
Make talibans great again
ur_quan_master #7 ur_quan_master *
Yo les daría una charla con ejemplos a mis alumnos mandamiento por mandamiento para enseñarles que son cosas que los que usan la religión para controlar a la población se pasan por el forro.

Estoy seguro que solo con el Trump tengo ejemplos de cómo follado los diez.
#1 Pivorexico
Sera para saber lo que deben pasarse por el forro , al igual que el actual gobierno .
sotillo #9 sotillo
#1 Es otro síntoma de cómo van de cabeza y cuesta abajo
XtrMnIO #3 XtrMnIO *
Para saber lo que los gringos no tienen que cumplir?
Arzak_ #15 Arzak_
"No matarás"....
xD
Javi_Pina #16 Javi_Pina
Será verdad que los tribunales están politizados
Tachy #4 Tachy
Premio del mes al titular peor redactado.
Andreham #5 Andreham
Supongo que les pondrán ejemplos de personas que se los saltan, para que los zagales aprendan de quién no fiarse.
#14 Emotivo
Seguro estoy que ninguno del tribunal los cumple.
