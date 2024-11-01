Corte da luz verde a entrada en vigor de ley de Luisiana para mostrar los Diez Mandamientos en aulas

Un tribunal federal de apelaciones despejó el camino para la entrada en vigor una ley de Luisiana que exige la exhibición de los Diez Mandamientos en tamaño póster en las aulas de las escuelas públicas. No está claro como los maestros se referirán a los Diez Mandamientos durante sus clases o si también se mostrarán otros textos como el Pacto del Mayflower o la Declaración de Independencia, indicó la opinión mayoritaria.