Corte da luz verde a entrada en vigor de ley de Luisiana para mostrar los Diez Mandamientos en aulas

Un tribunal federal de apelaciones despejó el camino para la entrada en vigor una ley de Luisiana que exige la exhibición de los Diez Mandamientos en tamaño póster en las aulas de las escuelas públicas. No está claro como los maestros se referirán a los Diez Mandamientos durante sus clases o si también se mostrarán otros textos como el Pacto del Mayflower o la Declaración de Independencia, indicó la opinión mayoritaria.
¿ Por ?
Si son más religiosos que nosotros, ¿ Que hay de malo?
'honrarás a tu padre y a tu madre'
'no matarás'
'no cometerás actos impuros'
'no robarás'
'no darás falso testimonio ni mentiras'
'no consentirás pensamientos ni deseos impuros'
'no codiciarás los bienes ajenos'
Lo único, que les pasará como a sus élites españalas (y de las más católicas), que saben que pueden saltárselos y luego se confiesan y ya está, solucionado...
Estoy seguro que solo con el Trump tengo ejemplos de cómo follado los diez.