edición general
7 meneos
6 clics

Corea del Norte: Personas ejecutadas “por ver la televisión de Corea del Sur”, sobornos generalizados para escapar de castigos

La introducción de la Ley contra el Pensamiento y la Cultura Reaccionarios de 2020, que define los contenidos de Corea del Sur como “ideología podrida que paraliza el sentido revolucionario del pueblo”, permite que persistan estos severos castigos. La nueva ley dispone entre cinco y 15 años de trabajo forzoso por ver o poseer series, películas o música de Corea del Sur, y prescribe duras condenas, incluida la pena de muerte, por la distribución de “grandes cantidades” de contenidos o por organizar visualizaciones en grupo.

| etiquetas: corea del norte , corea del sur , pena de muerte , libertad de expresión
6 1 0 K 59 politica
7 comentarios
6 1 0 K 59 politica
Enésimo_strike #2 Enésimo_strike
Hombre Corea la buena no va a dejar que vean como viven en Corea la peor, sea cosa que se enteren de que en realidad viven en Corea del hambre, el único país del mundo donde solo hay un gordo.
3 K 36
#5 pascuaI
#2 Mejor, no vaya a ser que por ver eso se acaben colgando y le quiten el título a la del sur de ser el país con el índice de suicidios más alto del mundo. Muchos gordos, pero muchas sogas también. País sano.
2 K 7
Enésimo_strike #6 Enésimo_strike
#5 tienen la opción de largarse si quieren. Cosa que en Corea del hambre no. Cosas de ser el único país que tiene ametralladoras apuntando hacia afuera y hacia dentro.
2 K 29
antesdarle #7 antesdarle
#5 claro y tú sabes los datos de suicidio de Corea del Norte porque tienes llamada directa con el amado líder. La de chorradas que hay que leer en Menéame de verdad :palm:
0 K 10
have_a_nice_day #3 have_a_nice_day
los coreanos están majaras, solo así se explica que se hayan dividido en dos países y hayan creado la versión más surrealista de cada uno de los sistemas, el socialismo más chanante y el capitalismo más loco
2 K 35
baraja #1 baraja
Eso les pasa por no hacer caso al mensaje que les envió el señor Durov a todos los usuarios de Telegram de Best Corea :shit:
0 K 10
#4 Borgiano
Otro éxito del comunismo.
0 K 7

menéame