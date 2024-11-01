Corea del Norte: Personas ejecutadas “por ver la televisión de Corea del Sur”, sobornos generalizados para escapar de castigos

La introducción de la Ley contra el Pensamiento y la Cultura Reaccionarios de 2020, que define los contenidos de Corea del Sur como “ideología podrida que paraliza el sentido revolucionario del pueblo”, permite que persistan estos severos castigos. La nueva ley dispone entre cinco y 15 años de trabajo forzoso por ver o poseer series, películas o música de Corea del Sur, y prescribe duras condenas, incluida la pena de muerte, por la distribución de “grandes cantidades” de contenidos o por organizar visualizaciones en grupo.