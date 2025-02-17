El consumo de carnes en Argentina alcanzó en 2025, el nivel más alto de los últimos años

En 2025 el consumo total de carnes en Argentina alcanzó 116,4 kg por habitante/año, el nivel más alto de los últimos años. Creció 3,85% interanual (desde 112,16 kg en 2024), según datos oficiales de la Secretaría de Agricultura (SAGyP). Subieron las tres: vacuna 49,92 kg (+2,94%), pollo 47,68 kg (+3,07%) y cerdo 18,89 kg (+8,44%, el que más creció). Desde el Gobierno señalaron que el incremento simultáneo en las tres carnes constituye el registro más alto de la serie 2020–2025, indicando una consolidación del crecimiento del consumo interno.