El consumo de carnes en Argentina alcanzó en 2025, el nivel más alto de los últimos años

En 2025 el consumo total de carnes en Argentina alcanzó 116,4 kg por habitante/año, el nivel más alto de los últimos años. Creció 3,85% interanual (desde 112,16 kg en 2024), según datos oficiales de la Secretaría de Agricultura (SAGyP). Subieron las tres: vacuna 49,92 kg (+2,94%), pollo 47,68 kg (+3,07%) y cerdo 18,89 kg (+8,44%, el que más creció). Desde el Gobierno señalaron que el incremento simultáneo en las tres carnes constituye el registro más alto de la serie 2020–2025, indicando una consolidación del crecimiento del consumo interno.

mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
La secretaría de agricultura dice una cosa, y La Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) dice otra:

www.meneame.net/story/argentina-consumo-carne-cayo-13-enero-mas-bajo-2
www.meneame.net/story/argentina-consumo-carne-cayo-13-enero-mas-bajo-2

Cada uno que crea lo que más le convenga.
4 K 57
Findeton #5 Findeton
#2 "En el primer mes del año". Osea, están extrapolando UN mes vs un año. Y además sólo hablan de carne vacuna, cuando lo que pasó ese mes es que la gente rotó más a carne porcina, no que consumiera menos carne en total.
1 K 27
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#7 #5 en septiembre seguía siendo bajo

Este semestre cerró con un promedio de 49 kilos por habitante por año

www.meneame.net/story/consumo-carne-vacuna-argentina-sigue-niveles-baj

Han aumentado el consumo una barbaridad xD xD
1 K 23
Findeton #11 Findeton
#9 El consumo en 2025 de carne vacuna subió un 2,94% vs 2024. El consumo total de carne en 2025 creció en 3,85% y es máximo desde 2020.

Puedes pelear un mes, pero en el año fue un aumento en todas las carnes.
0 K 10
mente_en_desarrollo #10 mente_en_desarrollo
#5 Lo de interanual (de enero a enero) lo obviamos que no encaja con el discurso.
0 K 12
Findeton #12 Findeton
#10 No, la "noticia" que enlazáis compara el mes de enero de 2026 vs el mes de enero de 2025. UN mes. La noticia de aquí es la interanual (suma de todos los meses de) de 2025 vs 2024 (suma de todos los meses de).

Y además dicha "noticia" sólo habla de carne vacuna, porque claro, ese mes aumentó el consumo de la porcina y de eso no quieren hablar.
1 K 27
mente_en_desarrollo #13 mente_en_desarrollo
#12 Del enlace de #8

De acuerdo con datos de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (CICCRA) citados por el mencionado medio, el consumo per cápita de carne vacuna cayó 13% interanual en enero y se ubicó en 47,9 kilos anuales, el nivel más bajo en 20 años.

Si sigues agarrándote a un clavo ardiendo, te vas a quemar.
1 K 15
Findeton #15 Findeton
#13 Están comparando el MES de enero de 2026 vs el MES de enero de 2025. Y sólo de la carne vacuna, porque la porcina subió el consumo ese mes.
0 K 10
mente_en_desarrollo #17 mente_en_desarrollo
#15 Sí, sí...

Están comparando lo que tu dices, no lo que pone.
0 K 12
Findeton #22 Findeton
#17 Cito textualmente:

". Entre diciembre y enero el volumen de faena cayó un 16,1%, y con respecto a enero de 2025 la retracción fue del 11,8%. Esto determinó que enero de este año quedara en el puesto 36° entre los últimos 47 eneros analizados en términos de faena."

Todo eneros.

Venga, sigue con el bulo, ya estoy acostumbrado.
1 K 27
mente_en_desarrollo #23 mente_en_desarrollo
#22 Perfecto.

El enero de 2026 respecto a enero del 2025 ha caído un 11,8%.
La caída interanual a enero del 2026 es del 13%.

No es tan difícil de entender. Eso según la cámara. Que yo no he dicho que los datos sean ciertos, pero lo de ignorarlos selectivamente, te lo deberías mirar.
0 K 12
Asimismov #1 Asimismov
Supongo que ese consumo de carne argentina incluye las exportaciones a los lluesei.
2 K 43
Findeton #4 Findeton
#1 Consumo interno es argentinos comiendo carne en Argentina. Otra cosa es que ADEMÁS también hayan aumentado las exportaciones, lo cual es cierto y bueno para el sector.
4 K 70
Ratoncolorao #16 Ratoncolorao
#4 ¿Entonces te vas a poner a trabajar doce horas para dar ejemplo y demostrar todo lo bueno de Milei o cómo va eso?
1 K 23
Findeton #19 Findeton
#16 La cantidad de horas por semana no cambia con la reforma, te estás comiendo un bulo. La reforma lo que dice es que tiene que haber mínimo 12h de DESCANSO entre turnos. Aparte de que en España se permiten turnos de 24h.
0 K 10
yopasabaporaqui #18 yopasabaporaqui
#4 www.carasycaretas.com.uy/mundo/argentina-consumo-carne-y-vino-cae-mini

Y no me voy a mojar, que no controlo el tema. Pero como mínimo, hay datos diferentes.
1 K 15
Findeton #21 Findeton
#18 De nuevo, eso no es un dato chocante. Están hablando de UN mes de 2026 vs UN mes de 2025. Y además sólo de la carne vacuna, porque ese mes subió el consumo de carne porcina y eso no lo quieren mencionar.
0 K 10
yopasabaporaqui #24 yopasabaporaqui
#21 Por aclarar, en Argentina, ¿la carne de cerdo también es más barata que la de ternera?
0 K 12
capitan__nemo #26 capitan__nemo
Algo no me suena bien

El consumo de carne vacuna es el más bajo en treinta años (feb 2025)
www.infobae.com/revista-chacra/2025/02/17/el-consumo-de-carne-vacuna-e

El consumo de carne vacuna cayó al nivel más bajo en 21 años en Argentina
radioup.com.ar/el-consumo-de-carne-vacuna-cayo-al-nivel-mas-bajo/

www.google.com/search?client=firefox-b-m&q=consumo de carne mas ba
0 K 20
Findeton #7 Findeton
#3 Dato de un mes. Además aquí habla de 2025 y ahí de (un mes de) 2026.
0 K 10
Asimismov #20 Asimismov
#_4 te tengo ignorado y no voy a leerte ni en una pestaña privada.
0 K 12
#14 Jacusse
Habrá que dudar el dato, puesto que parece favorable para Milei.
0 K 12
#25 A_Ramos
Realmente no la están ingiriendo. Solo la chupan y les sirve para otro día.
0 K 6

