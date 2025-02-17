El consumo de carnes en Argentina alcanzó en 2025, el nivel más alto de los últimos años

En 2025 el consumo total de carnes en Argentina alcanzó 116,4 kg por habitante/año, el nivel más alto de los últimos años. Creció 3,85% interanual (desde 112,16 kg en 2024), según datos oficiales de la Secretaría de Agricultura (SAGyP). Subieron las tres: vacuna 49,92 kg (+2,94%), pollo 47,68 kg (+3,07%) y cerdo 18,89 kg (+8,44%, el que más creció). Desde el Gobierno señalaron que el incremento simultáneo en las tres carnes constituye el registro más alto de la serie 2020–2025, indicando una consolidación del crecimiento del consumo interno.
De acuerdo con datos de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (CICCRA) citados por el mencionado medio, el consumo per cápita de carne vacuna cayó 13% interanual en enero y se ubicó en 47,9 kilos anuales, el nivel más bajo en 20 años.
". Entre diciembre y enero el volumen de faena cayó un 16,1%, y con respecto a enero de 2025 la retracción fue del 11,8%. Esto determinó que enero de este año quedara en el puesto 36° entre los últimos 47 eneros analizados en términos de faena."
El enero de 2026 respecto a enero del 2025 ha caído un 11,8%.
La caída interanual a enero del 2026 es del 13%.
No es tan difícil de entender. Eso según la cámara. Que yo no he dicho que los datos sean ciertos, pero lo de ignorarlos selectivamente, te lo deberías mirar.
El consumo de carne vacuna es el más bajo en treinta años (feb 2025)
El consumo de carne vacuna cayó al nivel más bajo en 21 años en Argentina
