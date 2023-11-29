edición general
Argentina - El consumo de carne cayó 13% en enero y es el más bajo en 20 años pero crecen las exportaciones a EE. UU. e Israel

Caída brutal contra el año pasado y números alarmantes a nivel histórico. Cae la oferta, suben los precios, se desploma el consumo, pero crece la exportación a EE.UU. e Israel. Es la síntesis perfecta de la Argentina que sueña Milei: todo para afuera, concentración de la renta exportadora en pocas manos, y un mercado interno totalmente deprimido con familias restringiendo sus más básicos consumos para que todo lo que se pueda exportar se exporte.

9 comentarios
HeilHynkel
Mira, como en Irlanda cuando el Holodomor Irlandés. Los nativos muriendo de hambre por las calles y los ingleses exportando alimentos de la isla.

laruladelnorte
el crecimiento de las exportaciones cárnicas tuvo dos destinos privilegiados: los EE.UU. e Israel.

Gobiernos amigos...

Un_señor_de_Cuenca
#7 No entiendo la obsesión de la derecha con lamerle las botas a Israel. Parece simplemente maldad con una enorme dosis de estupidez.

kaos_subversivo
#8 la derecha paga bien. Y los sionistas aun mejor

radon2
Viva la libertad carajo!

Marcus78
Seguro que el equilibrado presi tendrá una respuesta igual de equilibrada a eso

GuerraEsPaz
en fin, la motosierra de milei que no deja titere sin cabeza

JackNorte
Es que el asado es muy malo Milei cuida por su salud xD


