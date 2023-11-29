Argentina - El consumo de carne cayó 13% en enero y es el más bajo en 20 años pero crecen las exportaciones a EE. UU. e Israel

Caída brutal contra el año pasado y números alarmantes a nivel histórico. Cae la oferta, suben los precios, se desploma el consumo, pero crece la exportación a EE.UU. e Israel. Es la síntesis perfecta de la Argentina que sueña Milei: todo para afuera, concentración de la renta exportadora en pocas manos, y un mercado interno totalmente deprimido con familias restringiendo sus más básicos consumos para que todo lo que se pueda exportar se exporte.