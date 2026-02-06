edición general
Javier Milei invitó a los diputados y senadores de LLA a un asado tras su discurso en el Congreso

Javier Milei invitó a los diputados y senadores de LLA a un asado tras su discurso en el Congreso

El encuentro entre el presidente y su equipo será en Olivos tras la apertura de sesiones ordinarias. De acuerdo a la información los invitados no deberán pagar de su bolsillo el cubierto, como ocurrió durante uno de los “agasajos” en Olivos y podrán degustar un asado con el primer mandatario.

#1 Marisadoro *
Para contrarrestar, supongo.

Argentina: consumo de carne y vino cae a mínimos históricos

www.carasycaretas.com.uy/mundo/argentina-consumo-carne-y-vino-cae-mini
jonolulu #2 jonolulu
#1 Es que ahora los argentinos comen caviar, malpensado
Findeton #4 Findeton *
#2 No, consumen menos carne vacuna y más cerdo. En total consumen más carne.

bichosdecampo.com/la-produccion-de-carne-porcina-creceria-otro-4-en-20
#6 uruK
#4 Si consumen un 4% más de carne de cerdo y menos carne vacuna puede deducirse que invierten menos dinero en carne. De todas formas ronda por ahí otra noticia que dice que ha aumentado el consumo de todos los tipos de carne. Así estamos, con noticias que dicen una cosa y otras que dicen la contraria, así que a saber.
Findeton #3 Findeton *
#1 Consumen menos carne vacuna porque ahora consumen más cerdo. Como pasa en todo el mundo. El consumo total de carne en todo 2025 subió a 116,4 kg por habitante, el nivel más alto de los últimos años.

bichosdecampo.com/la-produccion-de-carne-porcina-creceria-otro-4-en-20
Findeton #5 Findeton
Según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el consumo total de carnes creció 3,85% interanual. Las cifras relevadas por la Dirección Nacional de Producción Ganadera indican que el promedio pasó de 112,16 kilos por habitante en 2024 a 116,4 kilos en 2025.

El incremento simultáneo en las tres carnes constituye el registro más alto de la serie 2020–2025, lo que sugiere una consolidación de la tendencia de crecimiento del consumo interno.

www.infobae.com/revista-chacra/2026/02/06/el-consumo-de-carnes-en-arge
