La construcción de vivienda nueva retrocede, y se amplía la crisis de oferta

España debería estar construyendo vivienda nueva a un ritmo muy superior al actual para hacer frente a la alta demanda existente y la que se producirá en los próximos años. Es el consenso general, tanto de los profesionales como de los políticos y la sociedad. Sin embargo, las cifras con las que se ha cerrado el 2025 evidencian que la edificación de obra nueva no solo no crece, sino que se ha frenado e incluso, en algunos territorios ya con escasa oferta, ha disminuido.