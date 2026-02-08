edición general
La construcción de vivienda nueva retrocede, y se amplía la crisis de oferta

España debería estar construyendo vivienda nueva a un ritmo muy superior al actual para hacer frente a la alta demanda existente y la que se producirá en los próximos años. Es el consenso general, tanto de los profesionales como de los políticos y la sociedad. Sin embargo, las cifras con las que se ha cerrado el 2025 evidencian que la edificación de obra nueva no solo no crece, sino que se ha frenado e incluso, en algunos territorios ya con escasa oferta, ha disminuido.

#6 Pitchford
Ante esta situación, quizá el gobierno podía crear una constructora estatal y ver si ella puede competir y construir más vivienda nueva, libre y de protección.
#7 Priorat
Deberíamos estar haciendo obra nueva y prohibiendo que está se pueda comprar para no vivir.

Porque si haces vivienda nueva, pero no sirve para vivir, entonces no sirve de nada. Por ejemplo, hay que prohibir que la vivienda pueda servir para usos turísticos.

Los hoteles son para usos turísticos. Las viviendas, no.
#10 perej
#7 y hay que prohibir la compra como refugio del dinero o inversión. Sólo deberia poder conprar el que vaya a habitarla.
El que quiera invertir, que construya obra nueva.
#4 Marisadoro
(2014) El 'boom' inmobiliario hizo que España construyera más viviendas durante varios años que Reino Unido, Francia y Alemania juntos.

www.estrategiasdeinversion.com/actualidad/noticias/empresas/el-boom-in
#9 hipernes
Se debería promocionar la construcción nueva DONDE HAGA FALTA que nos en la vivienda vacacional. Y ADEMAS prohibir la acumulación y la venta posterior. Quien la compre debe vivir allí o pagar el triple o el cuádruple de lo que le costó. Una vivienda por familia. Promoción de la construcción para alquilar, acorde a la renta. Si se hacen más las comprarán expats e inversores.

La solución es posible, faltan huevos
#1 ostiayajoder
Es el consenso general de mi polla morena.

Las constructoras habran notado paron en la subida de precios y construyen menos para q siga subiendo.

Es el mercado, hamejos.
#2 alfre2
Construir más? Para que los grandes propietarios tengan más y más madera para seguir dedicando al alquiler vacacional y la especulación? Hoy en día son una minoría de viviendas las que se venden por medio de créditos hipotecarios; la mayoría se venden a tocateja, a especuladores.

No, gracias. Dejar la situación igual que hasta ahora y creer que la construcción desmedida corregirá el problema no es la solución. Lo diga quien lo diga para que parezca una propuesta seria.
#3 powernergia
Los inversores se quedan sin oferta a la que hincarle el diente.
#5 aupaatu
Igual fomentar mediante ayudas, mientras se soluciona el problema y en casos de que la vivienda sea grande y solo tengan un hijo, en dividirlas creando dos apartamentos , que cuando el hijo encuentre casa y los padres se hagan mayores se pueda usar para que viva la cuidadora ,solucionando de paso el problema del rechazo a las residencias ,en cincuenta o sesenta metros se puede vivir sin problemas una pareja.
Esta claro que no todas las casa son rectangulares ,tienen ventas en los dos extremos de la vivienda y la entrada en el centro,pero para eso estan los arquitectos y decoradores.
#8 pirat
Donde resido está plagado de grúas y obras por donde vayas. El mapa sonoro es un constante martilleo a lo kalashnikov en un concierto de radiales, rozadoras, camiones,,, no existe la paz y el silencio ni a mediodía, no se puede estar ni trabajar en casa, es un tormento contínuo que destroza cualquier atisbo de entorno idílico al obligarte a atrincherarte con las puertas siempre cerradas, a lo habitación del pánico, también por el polvo, que no paran ni sábados ni festivos.
Cada vez somos más…   » ver todo el comentario
