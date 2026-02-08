La construcción de vivienda nueva retrocede, y se amplía la crisis de oferta

España debería estar construyendo vivienda nueva a un ritmo muy superior al actual para hacer frente a la alta demanda existente y la que se producirá en los próximos años. Es el consenso general, tanto de los profesionales como de los políticos y la sociedad. Sin embargo, las cifras con las que se ha cerrado el 2025 evidencian que la edificación de obra nueva no solo no crece, sino que se ha frenado e incluso, en algunos territorios ya con escasa oferta, ha disminuido.
Porque si haces vivienda nueva, pero no sirve para vivir, entonces no sirve de nada. Por ejemplo, hay que prohibir que la vivienda pueda servir para usos turísticos.
Los hoteles son para usos turísticos. Las viviendas, no.
El que quiera invertir, que construya obra nueva.
La solución es posible, faltan huevos
Las constructoras habran notado paron en la subida de precios y construyen menos para q siga subiendo.
Es el mercado, hamejos.
No, gracias. Dejar la situación igual que hasta ahora y creer que la construcción desmedida corregirá el problema no es la solución. Lo diga quien lo diga para que parezca una propuesta seria.
Esta claro que no todas las casa son rectangulares ,tienen ventas en los dos extremos de la vivienda y la entrada en el centro,pero para eso estan los arquitectos y decoradores.
