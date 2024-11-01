edición general
El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia el lunes sobre el reconocimiento israelí de Somalilandia

El presidente de Somalia denuncia que "la agresión ilegal" de Netanyahu "contraviene el Derecho Internacional". La UE y la IGAD abogan por un diálogo "constructivo" entre el estado separatista y Mogadiscio en aras de "la paz y la estabilidad".

aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
"Sería más apropiado para las autoridades ocupantes israelíes que reconozcan el Estado palestino --cuyo derecho a establecer un Estado independiente en su territorio nacional está reconocido por la comunidad internacional-"

Le ha dado en todo el hocico a Netanyahu xD
Beltenebros #2 Beltenebros
Netanyahu se siente impune con el genocidio en Gaza y todo lo demás.
Veremos lo que le dura esa sensación.
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Son muy dados a reconocer estados, pero Palestina o Cisjordania ya tal… y eso que están allí con colonos ilegales ocupando
Ildrain #1 Ildrain
Somalilandia desde 1991 e Israel pisando (más) callos en derecho internacional justamente ahora, y encima con el reconocimiento de Estados después de la que han montado en Palestina.
Me encantaría conocer las relaciones entre el estado de Israel y los dirigentes de ese supuesto estado somalilandés para que hayan dado ese paso en este momento.
