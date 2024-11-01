El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia el lunes sobre el reconocimiento israelí de Somalilandia

El presidente de Somalia denuncia que "la agresión ilegal" de Netanyahu "contraviene el Derecho Internacional". La UE y la IGAD abogan por un diálogo "constructivo" entre el estado separatista y Mogadiscio en aras de "la paz y la estabilidad".
| etiquetas: somalia , onu , israel , somalilandia
Le ha dado en todo el hocico a Netanyahu
Veremos lo que le dura esa sensación.
Me encantaría conocer las relaciones entre el estado de Israel y los dirigentes de ese supuesto estado somalilandés para que hayan dado ese paso en este momento.