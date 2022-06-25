El Congreso rechaza el referéndum para salir de la OTAN que pide Podemos, con el Gobierno dividido

El Pleno del Congreso ha rechazado este miércoles con los votos de PP, PSOE, Vox, PNV, Junts y UPN la propuesta de Podemos de convocar un referéndum sobre la eventual salida de España de la OTAN. Este punto ha recibido el apoyo de ERC, Bildu, el BNG, y la diputada de Compromís, Agueda Micó, mientras Sumar ha optado por la abstención, como Coalición Canaria.