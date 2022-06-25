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El Congreso rechaza el referéndum para salir de la OTAN que pide Podemos, con el Gobierno dividido

El Congreso rechaza el referéndum para salir de la OTAN que pide Podemos, con el Gobierno dividido

El Pleno del Congreso ha rechazado este miércoles con los votos de PP, PSOE, Vox, PNV, Junts y UPN la propuesta de Podemos de convocar un referéndum sobre la eventual salida de España de la OTAN. Este punto ha recibido el apoyo de ERC, Bildu, el BNG, y la diputada de Compromís, Agueda Micó, mientras Sumar ha optado por la abstención, como Coalición Canaria.

| etiquetas: congreso , rechaza , referéndum , salir , otan , podemos
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16 comentarios
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Comentarios destacados:      
Harkon #1 Harkon
Han votado en contra PSOE, PP, Vox, PNV y Junts uniendo todos los votos del PSOE con TODAS las derechas, pero no se qué de la pinza de Podemos con la derecha
10 K 129
Harkon #6 Harkon
#1 Y han votado en contra también de la "renuncia expresa" de nuestro país a "la guerra como instrumento de política internacional", pero no se qué de "no a la guerra"

la jeta como el cemento colega
5 K 87
Duke00 #4 Duke00 *
Qué pena que Podemos nunca hubiese tocado gobierno ni hubiese tenido ministros como para haber hecho esta propuesta desde una posición de fuerza... Oh, espera...
4 K 68
Andreham #9 Andreham
#4 Exacto, es una pena que nunca tuviera suficientes votos porque a la gente le dijeron que venían los comunisssssssssssssstas y que iba a haber 10004912402149040% de paro y que se comían bebés crudos abortados.
4 K 62
asurancetorix #10 asurancetorix *
#4 Quizá porque por aquel entonces el país líder de la OTAN no hablaba en contra de sus propios aliados. De todas formas, tanto en el gobierno como fuera de él, Podemos siempre se ha opuesto a la OTAN.
elpais.com/espana/2022-06-25/unidas-podemos-acentua-su-discurso-contra

Al margen de eso, no sé qué entiendes por "posición de fuerza", pero estas propuestas se hacen en el Parlamento. No cambia demasiado que tengas ministros, lo que cuentan son los escaños.
2 K 41
Dene #13 Dene
#4 menuda tontería .. podemos tiene los votos suficientes, si no, ya se habría hecho.. que esté en el gobierno o no solo le da opcion de abandonar ese gobierno o quedarse haciendo otras cosas utiles
0 K 12
Harkon #14 Harkon
#4 Podemos tenía 35 diputados y ya vemos lo que opina el PSOEU que se junta con toda la ultraderecha rancia en este asunto, que coño cuentas que lo tratas como si hubioera tenido 175 para poder vencerlos?
1 K 29
Enésimo_strike #11 Enésimo_strike *
ya, pero tener 6 destructores AEGIS en Andalucía con más misiles que todas nuestras FFAA en conjunto ayuda.

Y ojo, que no veo nada mal salir de la OTAN, o echar a EEUU, que lo mismo me da, pero antes hay que tener la misma disuasión europea y un ejército comunitario en condiciones. Otra cosa son fantasías del mundo de la piruleta.
3 K 43
#7 chavi
Si queremos ese referendum, ya sabemos que votar y que no
2 K 40
Harkon #12 Harkon
#7 la verdad es que estaba bien votar de nuevo la pertenencia a la OTAN, yo tengo casi 52 años y no pude votarlo, debería darse la oportunidad a la gente que no lo votó y a los que lo hicieron de ratificar esa pertenencia.
0 K 16
eldet #2 eldet
No veo que ventaja tiene, la verdad. Estar mas expuesto a que alguien te ataque, como los vecinos del sur
2 K 29
Harkon #3 Harkon *
#2 Expuesto a QUIEN? si NADIE amenaza a España?

Que han votado en contra también de la "renuncia expresa" de nuestro país a "la guerra como instrumento de política internacional", pero no se qué de "no a la guerra"

la jeta como el cemento colega
3 K 54
UsuarioDuro #5 UsuarioDuro
#2 Algo tienen que hacer.
0 K 10
SMaSeR #8 SMaSeR
#2 La OTAN no protege a Ceuta y Melilla, lo hace la UE.
1 K 24
Supercinexin #16 Supercinexin *
Los referéndums, sin explicar correctamente todos los pros y los contras al pueblo, son basura populista. Podríamos hacer referéndums de absolutamente todo: pagar o no pagar impuestos, echar a los gitanos de España, declarar un Estado federado con 17 microestados... La gente no votaría con conocimiento porque no tiene ni los datos necesarios ni la capacidad de análisis para tomar esas decisiones y se guiarían exclusivamente por las vísceras en lugar de por un análisis racional.

Mi más rotundo NO a referéndums de cualquier tipo. Especialmente a los que acarrean consecuencias tan sumamente serias como salirse de la OTAN.
0 K 20
#15 Onaj *
Sin tener un ejército en condiciones, gastando bastante más dinero público y con la coordinación del resto de la UE salir de la OTAN es una gilipollez impropia de un político elegido democráticamente.
1 K 19

menéame