El Congreso rechaza el referéndum para salir de la OTAN que pide Podemos, con el Gobierno dividido

El Pleno del Congreso ha rechazado este miércoles con los votos de PP, PSOE, Vox, PNV, Junts y UPN la propuesta de Podemos de convocar un referéndum sobre la eventual salida de España de la OTAN. Este punto ha recibido el apoyo de ERC, Bildu, el BNG, y la diputada de Compromís, Agueda Micó, mientras Sumar ha optado por la abstención, como Coalición Canaria.
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la jeta como el cemento colega
elpais.com/espana/2022-06-25/unidas-podemos-acentua-su-discurso-contra
Al margen de eso, no sé qué entiendes por "posición de fuerza", pero estas propuestas se hacen en el Parlamento. No cambia demasiado que tengas ministros, lo que cuentan son los escaños.
Y ojo, que no veo nada mal salir de la OTAN, o echar a EEUU, que lo mismo me da, pero antes hay que tener la misma disuasión europea y un ejército comunitario en condiciones. Otra cosa son fantasías del mundo de la piruleta.
Que han votado en contra también de la "renuncia expresa" de nuestro país a "la guerra como instrumento de política internacional", pero no se qué de "no a la guerra"
la jeta como el cemento colega
Mi más rotundo NO a referéndums de cualquier tipo. Especialmente a los que acarrean consecuencias tan sumamente serias como salirse de la OTAN.