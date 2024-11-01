·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8927
clics
Las teleco están tan hartas de Digi que han creado un gran bazar oculto de tarifas tiradas de precio. Así puedes conseguirlas
4390
clics
El ministro Cuerpo se lanza ahora a hablar en chino ante los empresarios en Chengdú
5664
clics
Cómo BlackRock compra empresas públicas y lo pagas tú
3111
clics
¿Por qué los disquetes solían tener exactamente 1,44 MB de capacidad de almacenamiento?
3083
clics
Trump sobre la decoración de la Casa Blanca: “No se puede imitar el oro, esto no es material del Home Depot” Resulta que en realidad sí era del Home Depot [ENG]
más votadas
431
"Si estabas informado, cómo cojones te quedaste en el reservado del Ventorro": la pregunta directa de Baldoví a Mazón
450
Nueva revelación sobre el Virgen del Rocío: "El jefe de servicio de Radiodiagnóstico ha sido la cabeza de turco de una situación que él mismo estaba denunciando"
441
Una trabajadora del Virgen del Rocío denuncia que hay "pacientes con sangre oculta en heces que llevan más de un año esperando una colonoscopia"
662
VÍDEO | Escena surrealista: PP y Vox abandonan el Congreso mientras Rufián habla de vivienda
313
Rubén Sánchez denuncia por coacciones y amenazas al propietario de la inmobiliaria de Sevilla sancionado por sus fraudes a inquilinos
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
11
clics
El Congreso rechaza la iniciativa de Vox contra la Fiesta del Cordero
Los grupos de PP, PSOE y Sumar votaron en contra de esta iniciativa, catalogada por la Comisión como una medida que vulnera la libertad religiosa y de culto, señalando que refleja islamofobia y racismo.
|
etiquetas
:
vox
,
fiesta del cordero
,
ceuta
5
1
0
K
71
actualidad
23 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
71
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
DrEvil
*
Vaya, si lo dice Vox mal, si lo dice Pacma bien.
La superstición antes que el bienestar animal.
6
K
80
#9
Aokromes
#3
la diferencia es en como se propone, es igual que la prohibicion de libros con pornografia, violencia etc en eeuu que acabo afectando a la biblia.
0
K
10
#10
no_soy_un_bot
#3
creo que VOX y PACMA son lo mismo
0
K
7
#12
entidá_desconocida
#3
No, si ahora resultará que tenemos que creernos que a Vox le preocupa esto por el bienestar animal y no por su racismo. De ahí su conocida fuerte oposición también a la tauromaquia y lo extendido del veganismo entre sus afines, no te jode...
Ningún maltrato animal, en ningún ámbito.
1
K
18
#13
DrEvil
#12
Si VOX pidiese la paz mundial, habría quien votaría en contra sólo por quién lo propone.
Si una fiesta de salvajes matando animales está mal, está mal y hay que prohibirla lo diga quien lo diga, y sin importar la razón por la que lo diga.
0
K
8
#16
entidá_desconocida
#13
Las razones importan si no dicen solo eso y quieren colar, de paso, su mierda racista.
Repito: Ningún maltrato animal, en ningún ámbito. Simple.
0
K
7
#18
powernergia
#3
Pues anda que no dicen gilipolleces los de Pacma.
0
K
11
#20
sotillo
#3
Hay que proteger procesiones y romerías
0
K
10
#5
El_dinero_no_es_de_nadie
La ley de bienestar animal está por encima de la libertad religiosa y de culto de seres imaginarios.
El sacrificio halal tiene que ser abolido
4
K
55
#6
DrEvil
#5
La superstición tendría que ser abolida. Es un error garrafal que los chamanes colasen su modus vivendi como derecho humano.
2
K
25
#4
strike5000
Si aceptamos la Fiesta del Cordero tal y como la exigen los musulmanes deberían volver a permitir las matanzas de cerdos en reuniones familiares. Cuando yo era pequeño, allá por el siglo XX, nos reuníamos en el campo de mi abuelo y matábamos un cochino. Luego lo hacíamos en mi propio campo, hasta que la normativa sanitaria hizo que se volviera un coñazo tan grande que lo abandonamos. Y el procedimiento era exactamente el mismo que para sacrificar un cordero. Gorrino + matarife + barreño para recoger la sangre y hacer morcillas y una fogata para asar las orejas, el morro y las chuletas.
En todos los años que lo hicimos cero intoxicaciones... si descontamos las alcohólicas (siestaca y luego pa' casa).
5
K
40
#14
entidá_desconocida
#8
#11
Y por eso
#4
tiene ignorado a medio Menéame, para que no le puedan echar en cara cuando miente (habitualmente) y que los comentarios respondiéndole queden perdidos y no se puedan ver fácilmente.
Genial uso de una herramienta pésimamente implementada
0
K
7
#15
Glidingdemon
*
#14
bueno eso pasa con muchos de ellos, ahí tienes a la profesora Elenita, alcaspa y algunos más, así no puedes contestarlos directamente.
1
K
15
#17
entidá_desconocida
#15
Esa "profesora" que no sabe ni escribir correctamente y que se pasa los días comentando en Menéame en horario escolar, ya...
Por si te sirve y no lo conocías, un pequeño truco: Si citas 2 veces seguidas, al menos el comentario no queda descolgado y la gente puede ver la respuesta, haciendo más difícil que cuelen sus mentiras (por ejemplo, si tú me tuvieras en el ignore, podría poner
#15#15
para que no se perdiera este mensaje).
CC
#8
, que creo que también intentó responder al susodicho sin éxito.
0
K
7
#22
sotillo
#14
Anda pues como Abascal, suelta la chapa en el congreso y se pira, será igual de perro y vago
0
K
10
#19
powernergia
#4
Llegas tarde:
www.saludcastillayleon.es/es/seguridadalimentaria/matanza-domiciliaria
0
K
11
#1
fareway
Tacita de bilis para el facha.
4
K
11
#21
sotillo
Todavía se hace, no mucho, pero por que hoy juntar a la familia para currar es casi imposible, pero alguna se hace en esos pueblos perdidos
0
K
10
#2
Apotropeo
Sois unos mal pensados, a VOX lo que no les gusta es el cordero.
0
K
9
#7
Skiner
#2
A vox lo que no le gusta son los árabes (ellos dirian moros
) y lo que sea por joder.
(Normalmente les encanta el maltrato animal)
2
K
36
#8
Skiner
Eso puedes hacerlo si el producto es para tí, lo que no puedes hacer es vender el genero que salga de ahí.
0
K
7
#11
Glidingdemon
mientes y lo sabes, las matanzas se siguen haciendo y lo único e imprescindible es la visita del veterinario. Así que por mí parte te casco un negativo y te llamo fascista, voxtrenco y racista, y para que te enteres me cago en Ala en diosito y me sobra mierda para el resto de religiones y subnormales varios.
1
K
1
#23
sotillo
#11
Los evangelistas no lleva nada bien la crítica y son como los israelíes, rencorosos de la hostia
0
K
10
Ver toda la conversación (
23
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
La superstición antes que el bienestar animal.
Ningún maltrato animal, en ningún ámbito.
Si una fiesta de salvajes matando animales está mal, está mal y hay que prohibirla lo diga quien lo diga, y sin importar la razón por la que lo diga.
Repito: Ningún maltrato animal, en ningún ámbito. Simple.
El sacrificio halal tiene que ser abolido
En todos los años que lo hicimos cero intoxicaciones... si descontamos las alcohólicas (siestaca y luego pa' casa).
Genial uso de una herramienta pésimamente implementada
Por si te sirve y no lo conocías, un pequeño truco: Si citas 2 veces seguidas, al menos el comentario no queda descolgado y la gente puede ver la respuesta, haciendo más difícil que cuelen sus mentiras (por ejemplo, si tú me tuvieras en el ignore, podría poner #15#15 para que no se perdiera este mensaje).
CC #8, que creo que también intentó responder al susodicho sin éxito.
www.saludcastillayleon.es/es/seguridadalimentaria/matanza-domiciliaria
(Normalmente les encanta el maltrato animal)