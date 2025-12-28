Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: si enfermas estando de vacaciones, puedes recuperar los días

El descanso laboral en España representa un derecho que permite recuperar las vacaciones perdidas por enfermedad y disfrutar de un descanso completo. Más información: Carlos, ganadero de 39 años, sobre la falta de mano de obra en el campo: "Los españoles no quieren trabajar en ello"
| etiquetas: trabajo , vacaciones , españa
www.meneame.net/story/confirmado-ley-propiedad-horizontal-articulo-10-
www.meneame.net/story/confirmado-boe-nueva-ley-permite-cobrar-entrar-c
www.meneame.net/story/ley-confirma-esta-totalmente-prohibido-revender-
www.meneame.net/story/ley-propiedad-horizontal-confirma-propietario-pl