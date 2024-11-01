Confirmado por el BOE: La nueva ley permite cobrar por entrar en coche a zonas urbanas y afectará a miles de conductores

Desde el pasado 5 de diciembre, los consistorios españoles pueden fijar tasas por circular con coche en determinadas zonas, como ha recordado el experto en motor Alfonso García, ‘Motorman’, en COPE. La norma estatal introduce los peajes anticongestión, inspirados en sistemas ya usados en grandes capitales. Los ayuntamientos podrán delimitar áreas concretas y cobrar por acceder con coches, motos o furgonetas, ajustando la tarifa según el tipo de vehículo y su etiqueta ambiental.