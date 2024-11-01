Confirmado por el BOE: La nueva ley permite cobrar por entrar en coche a zonas urbanas y afectará a miles de conductores

Desde el pasado 5 de diciembre, los consistorios españoles pueden fijar tasas por circular con coche en determinadas zonas, como ha recordado el experto en motor Alfonso García, ‘Motorman’, en COPE. La norma estatal introduce los peajes anticongestión, inspirados en sistemas ya usados en grandes capitales. Los ayuntamientos podrán delimitar áreas concretas y cobrar por acceder con coches, motos o furgonetas, ajustando la tarifa según el tipo de vehículo y su etiqueta ambiental.
Si tienes que llevar a los niños al colegio los llevas a pata. Y si tienes que hacer la compra la haces cerca de casa.
Así llevo yo toda la vida y no me ha pasado nada.
Las ciudades para las personas, no para los putos coches de los huevos. Ojalá cobren mil euros por meter el puto coche en una ciudad sin justificación.
Basura pesada, ruidosa y apestosa, eso es lo que son los coches en las ciudades.
Lo que no puede ser es que el transporte en coche privado sea la norma.
Esto no tiene nada que ver con los taxistas.