Confirmado por el BOE: La nueva ley permite cobrar por entrar en coche a zonas urbanas y afectará a miles de conductores

Desde el pasado 5 de diciembre, los consistorios españoles pueden fijar tasas por circular con coche en determinadas zonas, como ha recordado el experto en motor Alfonso García, ‘Motorman’, en COPE. La norma estatal introduce los peajes anticongestión, inspirados en sistemas ya usados en grandes capitales. Los ayuntamientos podrán delimitar áreas concretas y cobrar por acceder con coches, motos o furgonetas, ajustando la tarifa según el tipo de vehículo y su etiqueta ambiental.

DaniTC #1 DaniTC
Están los alcaldes aplaudiendo con las orejas.
#5 jjmf
Ya volvimos a los fueros de la Edad Media y ahora los peajes. Pronto amurallarán de nuevo las ciudades.
#2 Zamarro
Los alcaldes del PP no adopataran esta medida socialcomunistabolivariananorkoreanacubavenezolana, verdad?
#6 angar300
Como siempre, seguimos diferenciando por el poder adquisitivo. Amb diners, torrons.
Lyovin81 #3 Lyovin81 *
Ah, joder, sí. A ver si desaparece la puta peste de los coches en las ciudades de una vez. Salvo que seas paralítico, en una ciudad mediana se puede ir andando y en una grande en transporte público. Me cago en la puta madre de los subnormales que tienen que ir en SUV hasta para mear.
Si tienes que llevar a los niños al colegio los llevas a pata. Y si tienes que hacer la compra la haces cerca de casa.
Así llevo yo toda la vida y no me ha pasado nada.

Las ciudades para las personas, no para los putos coches de los huevos. Ojalá cobren mil euros por meter el puto coche en una ciudad sin justificación.
Basura pesada, ruidosa y apestosa, eso es lo que son los coches en las ciudades.
Yoryo #4 Yoryo
#3 Los taxistas se te van a tirar al cuello :-D
Lyovin81 #7 Lyovin81
#4 Los taxistas deben poder operar en las ciudades, es razonable que la gente necesite transporte en coche por la ciudad de manera puntual.
Lo que no puede ser es que el transporte en coche privado sea la norma.
Esto no tiene nada que ver con los taxistas.
