La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: el propietario de una plaza de garaje no necesita el permiso de la comunidad para instalar un punto de recarga para el coche eléctrico

No se necesita el permiso de la comunidad para instalar el cargador del coche eléctrico, siempre que sea para uso privado y se instale en la propia plaza. Además, el propietario tendrá que correr con todos los gastos.
| etiquetas: vivienda , coche , comunidades , parking , electricos
el detalle lo tienes en (ITC) BT-52 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT):
Esquema 1: Línea directa desde el contador general a cada punto de recarga.
Esquema 2: Nuevo contador exclusivo para la recarga, asociado al contrato del usuario.
Esquema 3: Sistema de medida en el cuadro general de mando y protección… » ver todo el comentario
Van a tener que implantar alguna otra solución