La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: el propietario de una plaza de garaje no necesita el permiso de la comunidad para instalar un punto de recarga para el coche eléctrico

No se necesita el permiso de la comunidad para instalar el cargador del coche eléctrico, siempre que sea para uso privado y se instale en la propia plaza. Además, el propietario tendrá que correr con todos los gastos.

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
La instalación debe realizarse con un contador individual que permita medir el consumo y debe cumplir con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), garantizando la seguridad del conjunto del edificio.
#6 chavi *
Buena noticia
ChatGPT #8 ChatGPT *
#6 hay diferentes formas de hacerlo, lo común es eso, pero puede haber un contador independiente, podría haber un contador comunitario, subcontadores y refacturar, etc...

el detalle lo tienes en (ITC) BT-52 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT):

Esquema 1: Línea directa desde el contador general a cada punto de recarga.
Esquema 2: Nuevo contador exclusivo para la recarga, asociado al contrato del usuario.
Esquema 3: Sistema de medida en el cuadro general de mando y protección…   » ver todo el comentario
ChatGPT #2 ChatGPT
yo creía que esto llevaba años claro....
#3 Cuchifrito
#2 En muchas comunidades no lo tienen claro, incluso alguno he escuchado de salir con marcianadas como intentar no dejar que entren porque "salen ardiendo".
ChatGPT #5 ChatGPT
#3 no se, cualquier administrador, por muy inútil que sea, lo debe tener clarísimo, es que no hay ni excepciones ni nada que lo impida, es un Sí y punto...
pendejo1983 #4 pendejo1983
Hay muchas implicaciones en la instalación. En una propiedad de un familiar el garaje es comunitario entre 3 edificios y ahora se encuentran con que el rubo que va al garaje ya está ocupado por los 2 primeros que instalaron el punto de recarga y al resto le piden que costee el pasar un nuevo tubo por el que pasar sus cables. Esto hace que la instalación de los últimos sea mas cara que la de los primeros. Ademas, por tamaño, hay plazas de garaje MUY alejadas del edificio.
Van a tener que implantar alguna otra solución
ChatGPT #7 ChatGPT
#4 no hay nada que implantar, la ley es clara, el que pone el cargador corre con los gastos. si lo pones pronto y es más facil, eso que te ahorras, si lo pones cuando está petado, pues... toca chinchar
#9 danifart *
Vaya marcianadas. 4 frikis van a hacer eso. El coche eléctrico es para tener un segundo coche en casas aisladas. Nadie normal va a tener un coche principal eléctrico viviendo en ciudades aparcando en la calle o en plazas de garajes comunitarias que es como vive España en general
