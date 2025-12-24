edición general
Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal en su artículo 10: la comunidad puede ejecutar obras de mejora aunque una parte de los vecinos se oponga

La ley también contempla de forma expresa las obras solicitadas para facilitar el uso de los elementos comunes a personas con discapacidad o mayores de setenta años, siempre que el coste anual repercutido no supere doce mensualidades ordinarias, o cuando las ayudas públicas alcancen el 75% del importe. Además, el artículo 10 advierte de que “los propietarios que se opongan o demoren injustificadamente la ejecución de las órdenes dictadas por la autoridad competente responderán individualmente de las sanciones que puedan imponerse”, dejando...

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... claro que la oposición vecinal no paraliza este tipo de actuaciones obligatorias. La Ley de Propiedad Horizontal deja claro que la convivencia en una comunidad de vecinos no siempre depende de la unanimidad cuando entran en juego determinadas actuaciones sobre el edificio. El marco legal vigente establece supuestos concretos en los que las obras pueden ejecutarse incluso si existe oposición de parte de los propietarios, siempre que se cumplan los requisitos previstos.
