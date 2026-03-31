“Los conejos se han comido literalmente el 8% de mi producción”

Ni lobos ni jabalíes. Lo que está poniendo en riesgo la viabilidad de la explotación agrícola de Alejandro Castrillo son los conejos. “No sé de quién depende, pero alguien tiene que hacer algo ya”, implora. Alejandro compagina su actividad como ganadero con 150 hectáreas de cereal en secano y 5 de alfalfa en regadío. “El año pasado los conejos se comieron literalmente 10 hectáreas; es un 8%”, lamenta, a sabiendas de que “no es la primera vez ni será la última”.
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En cuanto las cosas van un poco jodidas que el estado ayude, cuando van bien... "hay que acabar con los impuestos!"
Seguro que Abascal va corriendo a ayudarle... que espere sentado
Administraciones clave:
- Junta de Castilla y León (Medio Ambiente): Gestiona especies cinegéticas, autoriza controles poblacionales y caza excepcional; debe declarar plagas bajo Ley de Sanidad Vegetal y flexibilizar normativas. ASAJA y UCCL exigen planes regionales y permisos para caza nocturna o en zonas restringidas.
- Ministerio de Transportes y Adif: Responsables de conejos en taludes de
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