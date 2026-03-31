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“Los conejos se han comido literalmente el 8% de mi producción”

“Los conejos se han comido literalmente el 8% de mi producción”

Ni lobos ni jabalíes. Lo que está poniendo en riesgo la viabilidad de la explotación agrícola de Alejandro Castrillo son los conejos. “No sé de quién depende, pero alguien tiene que hacer algo ya”, implora. Alejandro compagina su actividad como ganadero con 150 hectáreas de cereal en secano y 5 de alfalfa en regadío. “El año pasado los conejos se comieron literalmente 10 hectáreas; es un 8%”, lamenta, a sabiendas de que “no es la primera vez ni será la última”.

| etiquetas: me , lo , ha , comido , todo , el , conejo
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11 comentarios
5 0 0 K 73 actualidad
#1 Poll
Un 10 en esas etiquetas.
6 K 69
javierchiclana #6 javierchiclana
Dejad de matar a águilas, zorros y meloncillos.
2 K 42
reithor #4 reithor
No podía sospecharse que un lobo, carnívoro, no iba a suponer un riesgo para la agricultura. Pero una de sus presas, el herbívoro conejo, iba a ser un problema. Si hubiera lobos comiendo conejos... O linces...
2 K 41
Veelicus #5 Veelicus
Me encantan... "que alguien haga algo"
En cuanto las cosas van un poco jodidas que el estado ayude, cuando van bien... "hay que acabar con los impuestos!"

Seguro que Abascal va corriendo a ayudarle... que espere sentado
3 K 23
Gry #7 Gry
Según la IA depende de la Junta de Castilla y León, del Ministerio y del Ayuntamiento:

Administraciones clave:

- Junta de Castilla y León (Medio Ambiente): Gestiona especies cinegéticas, autoriza controles poblacionales y caza excepcional; debe declarar plagas bajo Ley de Sanidad Vegetal y flexibilizar normativas. ASAJA y UCCL exigen planes regionales y permisos para caza nocturna o en zonas restringidas.

- Ministerio de Transportes y Adif: Responsables de conejos en taludes de

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Stathamdepueblo #3 Stathamdepueblo
Que liberen gorilas, ya que a los lobos y a los zorros se los cargan los amantes de la naturaleza, tendrán que usar gorilas
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#11 dsj
Umm pon trampas y vendelos para hacer paellas
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johel #9 johel
Si se come a los conejos que han comido verduras, esta comiendo verduras procesadas y se ahorra los gastos de industria :-D
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#10 Zamarro
Planta un 8% mas.
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#8 Lusco2 *
Si se come al 8% de los conejos están en paz
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menéame