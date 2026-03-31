“Los conejos se han comido literalmente el 8% de mi producción”

Ni lobos ni jabalíes. Lo que está poniendo en riesgo la viabilidad de la explotación agrícola de Alejandro Castrillo son los conejos. “No sé de quién depende, pero alguien tiene que hacer algo ya”, implora. Alejandro compagina su actividad como ganadero con 150 hectáreas de cereal en secano y 5 de alfalfa en regadío. “El año pasado los conejos se comieron literalmente 10 hectáreas; es un 8%”, lamenta, a sabiendas de que “no es la primera vez ni será la última”.