Condenan a un empresario a pagar las nóminas pendientes con su patrimonio personal

Condenan a un empresario a pagar las nóminas pendientes con su patrimonio personal

Según la sentencia, el gestor incumplió de forma clara sus deberes legales al mantener la actividad de la mercantil pese a la existencia de pérdidas relevantes

1 comentarios
#1 capitan.meneito
Buenas noticias.
