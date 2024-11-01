Condenan en Cuba con hasta seis años de prisión a manifestantes por cacerolazos durante apagón

En el juicio, celebrado en la sala de los delitos contra la seguridad del Estado del Tribunal Provincial de Villa Clara, 270 km al este de La Habana, tres de los seis manifestantes recibieron condenas de seis años de prisión y los otros tres de cinco, según el documento de sentencia. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo en un comunicado que estas sentencias buscan «criminalizar la protesta cívica, sirviendo como instrumento de represión y anulación de derechos humanos». Cuba ha enfrentado cinco apagones generalizados en un año.