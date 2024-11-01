edición general
8 meneos
11 clics
Condenan en Cuba con hasta seis años de prisión a manifestantes por cacerolazos durante apagón

Condenan en Cuba con hasta seis años de prisión a manifestantes por cacerolazos durante apagón

En el juicio, celebrado en la sala de los delitos contra la seguridad del Estado del Tribunal Provincial de Villa Clara, 270 km al este de La Habana, tres de los seis manifestantes recibieron condenas de seis años de prisión y los otros tres de cinco, según el documento de sentencia. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo en un comunicado que estas sentencias buscan «criminalizar la protesta cívica, sirviendo como instrumento de represión y anulación de derechos humanos». Cuba ha enfrentado cinco apagones generalizados en un año.

| etiquetas: cuba , condena , manifestantes
7 1 0 K 105 actualidad
4 comentarios
7 1 0 K 105 actualidad
#1 doppel
dictadura amiga
1 K 36
Amoniaco #2 Amoniaco
En Cuba, el comunismo promete igualdad, pero sus líderes viven como la élite mientras el pueblo pasa hambre: un comunismo cómplice que no tumba al capitalismo, sino que lo recicla con banderas rojas.
1 K 23
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
Sala de los delitos contra la seguridad del estado.

Anda, como con Franco
0 K 16
bronco1890 #4 bronco1890
Son cacerolas imperialistas, seguramente con la etiqueta Made in USA y un vale descuento para el Wallmart de Miami, de ahí el castigo.
0 K 11

menéame