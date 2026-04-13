Condenada una profesora en Francia por acosar a una alumna que se suicidó

La justicia francesa condenó este lunes en apelación a un año de prisión con suspensión de pena a una profesora de francés por acosar a una alumna de 11 años, que acabó suicidándose en 2019. El caso de Evaëlle, que se ahorcó en su habitación, conmocionó a Francia e impulsó un cambio de legislación en 2022 para que el acoso escolar se considere delito. Desde el inicio de su primer año de secundaria, los problemas se habían multiplicado para Evaëlle, víctima de violencia e insultos de sus compañeros y de humillaciones de su profesora de francés.