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Condenada una profesora en Francia por acosar a una alumna que se suicidó

Condenada una profesora en Francia por acosar a una alumna que se suicidó

La justicia francesa condenó este lunes en apelación a un año de prisión con suspensión de pena a una profesora de francés por acosar a una alumna de 11 años, que acabó suicidándose en 2019. El caso de Evaëlle, que se ahorcó en su habitación, conmocionó a Francia e impulsó un cambio de legislación en 2022 para que el acoso escolar se considere delito. Desde el inicio de su primer año de secundaria, los problemas se habían multiplicado para Evaëlle, víctima de violencia e insultos de sus compañeros y de humillaciones de su profesora de francés.

| etiquetas: juicios , acoso , francia
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9 comentarios
9 1 0 K 120 actualidad
#2 Eukherio
Nunca entenderé el motivo de que a ciertos profesores les dé por machacar a alumnos que no les han hecho nada.
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CerdoJusticiero #4 CerdoJusticiero
#2 Porque son miserables sin empatía y llenos de complejos y frustración que no se sacaron las pruebas físicas para policía nacional, pero que resulta que leer sí saben.
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#5 XXguiriXX
#2 Es un instinto, es porque sienten que pueden. No es específico a los profesores, y no todos lo tienen.
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Guanarteme #7 Guanarteme
#2 Hombre, eso de que un alumno no le puede hacer nada a un profesor es discutible, pero vamos a dar por hecho que en este caso, no.

Lo que sí que no entiendo yo de determinados profesores es que se lleven a lo personal actitudes de hostilidad por parte de los alumnos: "no es contra ti como Fulano, es contra la autoridad".

Sobre la noticia ¿Sabemos todos los prejuicios/ideas "poco favorables"que hay en España sobre los funcionarios y los trabajadores públicos en general? Pues en Francia multipliquémoslos por diez, y allí los profesores en concreto tiene una fama de amargados y hdps curiosa.... Cosa que en España no tanto.
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neiviMuubs #9 neiviMuubs *
#2 sádicos miserables que se sienten con poder a la que tienen crios bajo su tutela. Y en el gremio de enfermería hay casos similares.
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Sawyer76 #3 Sawyer76
Hay profesores muy hijos de puta. Yo conocí algún caso cuando era estudiante.
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Doisneau #6 Doisneau
#3 Entre la amplia mayoria de profesores totalmente indiferentes a los problemas de los alumnos, y los que ya participan activamente en empeorar la vida de los mismos, el panorama es desolador.
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Supercinexin #8 Supercinexin
#3 En España está ese 1% de profes que realmente tenían la vocación de dedicarse a la enseñanza y luego tienes a todo un ejército de funcionarios que se sacaron físicas, químicas,. matemáticas, filología de cualquier lengua de España.... y como en el Mercado Laboral no les querían ni para sujetar el recogedor mientras otro barre, pos se meten a funsionario y a vivir contando los días que quedan para las próximas vacaciones y a ver los pluses y trienios y toda la pesca.

Por supuesto ésto acarrea todo tipo de frustraciones, pero no pasa nada: la culpa de todo siempre la tienen los alumnos que son mu burros y mu malos. Y ya está.
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#1 Nuisaint
Un año de prisión suspendida. ¿Que justicia es esta? Que tal 20 años de prisión e inhabilitación permanente para ejercer de profesora, ah no que para los jueces solo fue una broma. La broma son los jueces.
2 K 29

menéame