Condenada una profesora en Francia por acosar a una alumna que se suicidó

La justicia francesa condenó este lunes en apelación a un año de prisión con suspensión de pena a una profesora de francés por acosar a una alumna de 11 años, que acabó suicidándose en 2019. El caso de Evaëlle, que se ahorcó en su habitación, conmocionó a Francia e impulsó un cambio de legislación en 2022 para que el acoso escolar se considere delito. Desde el inicio de su primer año de secundaria, los problemas se habían multiplicado para Evaëlle, víctima de violencia e insultos de sus compañeros y de humillaciones de su profesora de francés.
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Lo que sí que no entiendo yo de determinados profesores es que se lleven a lo personal actitudes de hostilidad por parte de los alumnos: "no es contra ti como Fulano, es contra la autoridad".
Sobre la noticia ¿Sabemos todos los prejuicios/ideas "poco favorables"que hay en España sobre los funcionarios y los trabajadores públicos en general? Pues en Francia multipliquémoslos por diez, y allí los profesores en concreto tiene una fama de amargados y hdps curiosa.... Cosa que en España no tanto.
Por supuesto ésto acarrea todo tipo de frustraciones, pero no pasa nada: la culpa de todo siempre la tienen los alumnos que son mu burros y mu malos. Y ya está.