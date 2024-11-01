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Libertad con cargos para la madre que agredió a profesora en Elda (Alicante)

Libertad con cargos para la madre que agredió a profesora en Elda (Alicante)

La madre detenida por agredir a una profesora de una escuela infantil de Elda queda en libertad con cargos y a la espera de citación judicial

| etiquetas: libertad , cargos , madre , agresión , profesora , infantil
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1 comentarios
5 1 0 K 54 actualidad
Alfon_Dc #1 Alfon_Dc
No voy a defender lo que ha hecho esta madre..pero dudo que ningun padre pegue a una profesora por gusto.
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menéame