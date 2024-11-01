Una concejala del PP en Huelva minimiza la crisis de los cribados en Andalucía: "Todo este ruido para un 1% de mujeres"

Todo este ruido por un1%”. Es la frase que se pudo escuchar este jueves en el Pleno del Ayuntamiento de Hinojos, localidad de 4.000 habitantes de la comarca del Condado de Huelva, cuando se debatía una moción del PSOE sobre la crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía. Macarena Cabello, concejala de Juventud, responde al PSOE en un debate plenario por la crisis de las mamografías y se niega a disculparse ante un vecino que ha perdido a esposa, hija y hermana por cáncer