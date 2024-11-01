edición general
Una concejala del PP en Huelva minimiza la crisis de los cribados en Andalucía: "Todo este ruido para un 1% de mujeres"

Todo este ruido por un1%”. Es la frase que se pudo escuchar este jueves en el Pleno del Ayuntamiento de Hinojos, localidad de 4.000 habitantes de la comarca del Condado de Huelva, cuando se debatía una moción del PSOE sobre la crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía. Macarena Cabello, concejala de Juventud, responde al PSOE en un debate plenario por la crisis de las mamografías y se niega a disculparse ante un vecino que ha perdido a esposa, hija y hermana por cáncer

comadrejo #2 comadrejo
Si llega a afectar a más del 10% el PP tendría mayoría absoluta durante mínimo 5 décadas. :troll: :troll: :troll:

Los muertos producto de su gestión aumentan sus posibilidades electorales. :troll: :troll:
1 K 26
Moixa #1 Moixa
Espero que le toque uno a ella.
0 K 14
XtrMnIO #3 XtrMnIO
Hay que swr mal bicho y tener el alma muy negra para decir eso.

Llegará alto en el Partido Podrido.
0 K 12
Kantinero #5 Kantinero
Y dale el PP con matar ciudadanos, y dale el PP con insultarlos.........
0 K 12
#6 Suleiman
Total, si se van a morir igual... Son todos iguales, unos psicópatas.
0 K 11
Ilunabarra #4 Ilunabarra
0,002% de la población española mató ETA en 40 años si es por poner números.
0 K 9

