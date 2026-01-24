·
La Comunitat Valenciana registra el mayor nivel de envejecimiento de su historia
El envejecimiento se dispara un 15% en cinco años y marca un nuevo récord tras contabilizar que por cada 2,7 personas que se jubilan, solo una se incorpora al mercado laboral
|
etiquetas:
:
valencia
,
viejos
2
1
1
K
35
actualidad
18 comentarios
ordenados
relacionadas
#4
Connect
Sale más rentable expulsar jóvenes, no promover la natalidad y traer inmigrantes, que liarse a ayudar a los jóvenes a que tengan hijos. Porque esos mañana querrán cobrar más por trabajar que un 'esclavo' africano.
Es una verguenza lo que está pasando. Cero políticas de natalidad, y 100% promover inmigración: un esclavo es más barato que un español nacido en España.
2
K
47
#7
Waves
#4
¿Pero quién promueve inmigración que yo lo vea? Los inmigrantes no dan votos, más bien quitan. Como mucho podrá interesarle a quien necesita trabajadores que estén dispuestos a hacer lo que nadie quiere hacer aquí.
0
K
8
#9
NPCMeneaMePersigue
#7
PP y Vox tienen programas para atraer inmigrantes, expats
Las ayudas al alquiler son 4 millones y la promocion al turismo 20 millones (muchos luego se quedan)
Si los precios de la vivienda son innaccesibles para los que vivimos aquí pero para los de fuera son accesibles, pues es una forma de promover expats e inmigrantes que nos sustituyen
#4
0
K
19
#17
Dragstat
*
#7
la mayoría de los inmigrantes son de Hispanoamérica, en poco tiempo adquieren la nacionalidad y pueden votar perfectamente, a opciones de derecha y ultraderecha normalmente, por cierto. Por eso Ayuso los cuida tanto y Abascal ya solo habla de inmigrantes ilegales a secas o musulmanes. La derecha tiene ahí el futuro asegurado. Luego los políticos y empresarios encantados.
1
K
28
#8
tul
#5
mintiendo y engañando que es lo unico que saben hacer los fachas de mierda.
2
K
31
#11
ExtremeñoOrgulloso
#8
¿El PSOE no miente?
0
K
6
#12
tul
#11
el psoe es de los vuestros
0
K
12
#13
ExtremeñoOrgulloso
#12
No entiendo ¿miente o no? La pregunta es fácil
0
K
6
#14
tul
#13
y la respuesta ha sido clara y diafana, si tienes problemas de compresion lectora vuelve a la escuela.
0
K
12
#15
ExtremeñoOrgulloso
#14
El problema lo tienes tu ante preguntas sencillas. No quiero ni pensar el bloqueo mental que sufrirías si elevo el nivel de mis preguntas
0
K
6
#16
tul
#15
que si quiere bolsa señoro!
0
K
12
#1
NPCMeneaMePersigue
los jovenes se van de Valencia por los precios y llegan viejos a jubilarse, esto se muere literalmente, en la próxima pandemia se muere la mitad de la poblacion
0
K
19
#2
Golan_Trevize
LA ultraderecha fascista está matando a los jóvenes, cortándoles las alas e impidiéndoles progresar en esta vida.
Es todo tan triste...
0
K
12
#5
ExtremeñoOrgulloso
#2
¿Como lo hace?
0
K
6
#10
blak
Pues ten hijos. ¿Que es difícil? Siempre ha sido duro
0
K
10
#18
Dragstat
*
#10
la pregunta es: ¿Para qué?, antes ayudaban a la economía familiar, hoy en día para los ciudadanos es un gasto, así que individualmente se convierten en un capricho, los países los necesitan pero siempre los pueden importar ya crecidos de otros países gratis listos para aportar. Lo sería un problema es que no veo que se apunten voluntariamente para morir en una guerra cuando no son ni del país, y ni los propios nacionales sienten orgullo por acabar mutilados o dentro se una caja de pino en favor de su honor.
0
K
20
#6
BoosterFelix
El que es extinto es porque quiere votar capitalismo, monarquía, pobreza y extinción, con sus votos y con su no-prole.
0
K
9
#3
pablicius
Buenas etiquetas para el meneo...
0
K
9
Ver toda la conversación (
18
comentarios)
