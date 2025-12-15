edición general
La Comunidad de Madrid ha perdido casi 10.000 viviendas de protección oficial en los últimos seis años

El Ejecutivo autonómico se niega a crear una normativa para que la protección de esos inmuebles sea permanente porque el modelo, que ya existe en otras regiones, “degrada la calidad de las ciudades”. La región cuenta con más de 25.200 VPO, cuyo objetivo es controlar los precios a los que se vende o alquila. Pero ese número podría ser mucho mayor si no se hubieran perdido 9.871 VPO entre 2019 y 2025, porque se ha vencido su período de protección y han pasado al mercado libre con precios muy superiores a los que fueron adquiridas.

#1 Suleiman
"Ha perdido", Se han evaporado?, Han desaparecido por arte de magia?
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
Y todas las que quedan dejarán de serlo cuando finalice el tiempo de VPO que tenían cuando se construyeron.

No se puede hacer una nueva norma con efectos retroactivos
#6 Pitchford
#5 Pero la cuestión es que no hay tampoco nuevas normas sin efectos retroactivos..
Andreham #2 Andreham
"Degrada la calidad de las ciudades"...

El que no entienda que eso significa, literalmente y sin ningún otro tipo de lectura imaginativa, "no queremos que los pobres vivan en casas comunistas" yo ya no sé.

Les afea a los ricos las casas llenas de pobres. Eso votáis los fachapobres. Que el señorito os eche del barrio porque le hacéis feo.
#4 Pitchford
No sé si en verdad consideran que tener más VPO a precios limitados degrada la calidad de las ciudades, por permitir que vivan en ellas personas con menos recursos, o si se prefiere generar un incentivo económico futuro para los compradores de las VPO, de tal forma que estén dispuestos a pagar precios más altos por su compra.
Spirito #7 Spirito
Han vendido a precio de saldo para que los muy poderosos lo vendan a precio de oro.
#3 Pepepistolas
Algunos se los ha regalado a cafe con leche in plaza mayor a sus amigos de los fondos buitres.Y asi es como un simple Inspector de Finanzas llega a tener un patrimonio de cientos de millones de euros.
