Comunicado en relación a la situación en Venezuela

El Ministerio de Exteriores está siguiendo de cerca la situación en Venezuela, de manera coordinada con nuestros socios de la Unión Europea y los países de la región. En permanente contacto con nuestra Embajada y Consulado en Caracas y la unidad de emergencia consular, estamos pendientes de la situación de la colonia española en el país.
| etiquetas: comunicado , venezuela , españa , unión europea
"España recuerda que no ha reconocido los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024 y siempre ha apoyado las iniciativas para alcanzar una solución democrática para Venezuela. También recuerda que ha acogido, y seguirá haciéndolo, a decenas de miles de venezolanos que han tenido que abandonar su país por motivos políticos y que está dispuesta a ayudar en la búsqueda de una solución democrática, negociada y pacífica para el pais."
Qué bien te lo estás pasando eh, demócrata?
Ahora ya queda clarísimo cuáles son vuestros valores, por si alguien no lo sabia