Comunicado en relación a la situación en Venezuela

El Ministerio de Exteriores está siguiendo de cerca la situación en Venezuela, de manera coordinada con nuestros socios de la Unión Europea y los países de la región. En permanente contacto con nuestra Embajada y Consulado en Caracas y la unidad de emergencia consular, estamos pendientes de la situación de la colonia española en el país.

#2 candonga1
Groenlandia, y Dinamarca y UE, calienta, que sales.
#3 IngridPared
O sea, que apoyan la invasión. ¡Estos socialcomunistas me matan a disgustos!
#5 xaxipiruli
#3 que esperabas de un país con un Rey?
#1 cosmonauta
Interesante párrafo:

"España recuerda que no ha reconocido los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024 y siempre ha apoyado las iniciativas para alcanzar una solución democrática para Venezuela. También recuerda que ha acogido, y seguirá haciéndolo, a decenas de miles de venezolanos que han tenido que abandonar su país por motivos políticos y que está dispuesta a ayudar en la búsqueda de una solución democrática, negociada y pacífica para el pais."
#4 Dav3n
#1 Superinteresante, si, sobre todo por no condenar la agresión imperial.

Qué bien te lo estás pasando eh, demócrata? xD

Ahora ya queda clarísimo cuáles son vuestros valores, por si alguien no lo sabia :-D
