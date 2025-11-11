Compromís sobre el tercer presupuesto de PP y Vox para València: "Ni vivienda, ni limpieza, ni clima, ni seguridad"

“Ni vivienda, ni limpieza, ni clima, ni seguridad. Solo propaganda. Es un presupuesto hecho para mejorar la vida política de María José Catalá, no la vida de los valencianos y valencianas”. Mientras tanto, se incrementan las partidas de publicidad y propaganda (+10%) y las de Fallas (+15%), “sin medidas para hacer la fiesta más sostenible.”
| etiquetas: valencia , pp , vox
Vamos que el discurso es mentira xq luego no construyen más. Te venden una solución que no llevan a cabo.
Eso sí, dinero para fiestas y publicidad el que quieras. Es decir publicidad, atraer gente, donde no hay casas para seguir aumentando la burbuja inmobiliaria.