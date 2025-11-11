edición general
Compromís sobre el tercer presupuesto de PP y Vox para València: "Ni vivienda, ni limpieza, ni clima, ni seguridad"

“Ni vivienda, ni limpieza, ni clima, ni seguridad. Solo propaganda. Es un presupuesto hecho para mejorar la vida política de María José Catalá, no la vida de los valencianos y valencianas”. Mientras tanto, se incrementan las partidas de publicidad y propaganda (+10%) y las de Fallas (+15%), “sin medidas para hacer la fiesta más sostenible.”

No hay vivienda disponible, no dedican dinero a vivienda pública, pero luego la derecha te dice "hay que construir más".

Vamos que el discurso es mentira xq luego no construyen más. Te venden una solución que no llevan a cabo.

Eso sí, dinero para fiestas y publicidad el que quieras. Es decir publicidad, atraer gente, donde no hay casas para seguir aumentando la burbuja inmobiliaria.
#1 Pan y circo, nada nuevo bajo el sol.
Catalá está para las cosas importantes, la decoración navideña, los maceteros del centro... Han cambiado los maceteros en todos verdes por unos infinitamente más bonitos en gris antracita, más regios, más nobles, más serios, menos progres.
sobres ... eso es lo importante.
Mismo modus operandi que en Elche, que se han esquilmado el presupuesto y el remanente que dejó PSOE + Compromís en vírgenes, fiestas y propaganda.
