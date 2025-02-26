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¿Por qué compras lo que compras? La psicología real detrás de Apple, Starbucks y Nike

¿Crees que eliges tus marcas por pura lógica? Las grandes compañías no venden productos, venden sesgos cognitivos y disparadores psicológicos perfectamente diseñados. Desde el sentido de pertenencia de Apple hasta el condicionamiento de Starbucks, este análisis desglosa cómo la psicología del consumidor dicta nuestras decisiones de compra diarias. Un repaso estratégico para entender qué hilos mueven el mercado y cómo las marcas logran que las amemos (y les compremos) casi sin darnos cuenta.

| etiquetas: psicología , marketing , consumo , neuromarketing , estrategia , marcas , co
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8 comentarios
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LázaroCodesal #2 LázaroCodesal
Personalmente nunca he comprado ningún producto de esas marcas....bueno si, unas nike en wallapop...Eran "chulas" y baratas.
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Asimismov #4 Asimismov
#2 yo ni las Nike de segunda mano.
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mono #5 mono
#2 ni ke fueran tan buenas.

Eso se decía en mis tiempos
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Supercinexin #7 Supercinexin
#2 Yo en 2012 compré un MacBook Pro. Nostabamal, pero vamos, que never again.
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LázaroCodesal #8 LázaroCodesal
#7 Vale...entonces te lo perdonamos...:-D :-D :troll:
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#1 LaMinaEnMiPuerta
Porque me hacía falta. Pero cuando llega ya no lo necesito.
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#3 pobezito
Muy interesante el tema pero flojito el envío, Más superficial imposible.
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#6 wendigo
#3 Para eso tendrás que comprar su libro :-D

Saludos
P.D A ver, no diría yo que el articulo...sea buen marketing :troll:
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