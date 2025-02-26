¿Por qué compras lo que compras? La psicología real detrás de Apple, Starbucks y Nike

¿Crees que eliges tus marcas por pura lógica? Las grandes compañías no venden productos, venden sesgos cognitivos y disparadores psicológicos perfectamente diseñados. Desde el sentido de pertenencia de Apple hasta el condicionamiento de Starbucks, este análisis desglosa cómo la psicología del consumidor dicta nuestras decisiones de compra diarias. Un repaso estratégico para entender qué hilos mueven el mercado y cómo las marcas logran que las amemos (y les compremos) casi sin darnos cuenta.