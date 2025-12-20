·
De comprar 10 pisos a no llegar ni a uno: así ha "adelgazado" el premio gordo de la Lotería de Navidad a lo largo de la historia
Los loteros piden aumentar el importe del primer premio hasta los 5 millones de euros, aunque reclaman actualizar el precio de los décimos por primera vez desde 2002
10 comentarios
actualidad
#1
reithor
Nos metemos con los británicos por el sistema imperial, pero aquí medimos en pisos, coches, piscinas olímpicas y campos de fútbol.
3
K
53
#2
Ovlak
*
#1
Aquí puede estar hecho con mala fe, para que parezca que la lotería es más "injusta". En realidad, lo que hay que comparar, es la relación entre el premio, el coste del décimo y las probabilidades de conseguirlo (hoy son 1 entre 100.000). Hoy el gordo multiplica la inversión por 20.000 mientras que en la época de los 10 pisos la multiplicaba por 7.500, lo cuál es sensiblemente menor. Me falta saber cuantas bolas iban al bombo en aquella época para que la comparación sea justa, pero me apuesto lo que sea a que la relación es directa tomando los otros dos factores.
1
K
22
#7
ur_quan_master
#1
si seguimos la tendencia actual pronto el piso será una unidad de longitud submilimétrica.
0
K
11
#10
z1018
#1
te has olvidado de nuestra capital, que aporta dos medidas universales el Santiago Bernabéu y el parque de El Retiro.
0
K
7
#3
ostiayajoder
Si no tienes piso y 400k no te dan para uno....
Igual tienes q bajar tus espectativas con el piso...
2
K
30
#5
Supercinexin
*
#3
Eso pensaba yo... Igual quieren un ático dúplex en La Diagonal, o en el Paseo de La Castellana, con piscinita en la terraza también, no sé...
Porque "pisos" te puedes comprar uno a tocateja en muchísimas ciudades y pueblos grandes de España con incluso menos de la mitad de ese precio. Y hablo de pisos bastante decentes y relativamente nueva construcción,.no de mierdas que de caigan a cachos ni a reformar ni nada.
1
K
31
#8
JuanCarVen
#5
Con 400k te da para un piso de segunda mano en barrio obrero en Madrid y Barcelona. Para las zonas que señalas te da para un estudio de menos de 40 metros cuadrados.
0
K
11
#6
Dragstat
Se es tan popular que no necesitan mejorar los premios, seguramente les compensará subir más los precios y seguirán vendiendo muchos cupones.
0
K
20
#9
poxemita
Eso es bueno así se limita el número de grandes tenedores en potencia.
0
K
12
#4
Acabose
Raro, raro, empresaurios pidiendo a papa estado que ponga más dinero para poder obtener mayores beneficios en su tenderete.
0
K
7
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
