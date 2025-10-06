·
13
25 clics
25
clics
Se completa la primera fase del acuerdo de paz: 20 rehenes vivos por 2.000 presos palestinos
El estado ocupante libera a 2.000 palestinos de sus cárceles, 250 condenados a cadena perpetua.
|
etiquetas
:
palestina
,
presos
,
políticos
,
palestinos
,
rehenes
10
3
0
K
127
actualidad
23 comentarios
10
3
0
K
127
actualidad
#9
XtrMnIO
Incorrecto: 20 rehenes por 2000 rehenes.
3
K
47
#3
DayOfTheTentacle
¿Rehenes VS presos?
Con dos coj...
3
K
47
#15
security_incident
#10
Claro. Hamás valora menos a sus prisioneros, por eso toda la cúpula de Hamás a 7 de Octubre está hoy muerta por una operación para liberar prisioneros. Por eso Khalil Al Haya hace un mes fue bombardeado en Doha (bombardeo en el que mataron a un hijo suyo) , sobrevivió y no se bajó del burro hasta doblegar la voluntad del Gobierno de la ocupación.
La ocupación valora más a sus prisioneros, por eso los mata (de los 240 han matado al menos a 80) y tiene protocolizado un procedimiento que se…
» ver todo el comentario
1
K
30
#13
frankiegth
*
#10
. Propones un debate esteril. La población es la "herramienta" de los estados y como tal es tratada. Hoy se ensalza a los rehenes liberados como símbolo de una realidad inexistente, una dosis más de propaganda. Los individuos no pintan nada en las decisiones que sus "representantes" toman sobre el destino de sus vidas.
1
K
19
#17
lordban
#13
Sin dejarte de dar la razón en el fondo, sí que existe diferencia visiblemente diferente según el estado, así que el debate estéril no es.
1
K
17
#1
frankiegth
*
Del titular se desprende que la vida unos vale cien veces más que la vida de cualquiera de los otros. Inquietante es poco.
0
K
12
#2
Lenari
*
#1
Pues sí, pero recordemos que es un
acuerdo
alcanzado por Israel y Hamás. Es decir, es una muestra de cuanto Israel valora a los ciudadanos israelíes, y cuanto Hamás valora a los palestinos.
7
K
15
#5
angeloso
#2
Habida cuenta de cuántos palestinos tiene secuestrados Israel, si no hacen las cuentas así nunca saldrían del cautiverio nunca.
9
K
110
#10
lordban
#5
Estoy con
#2
, de hecho si a Israel no le hicieran falta tantos secuestrados y pudiera llegar a un intercambio con 1 a 1 no se molestaría en secuestrarlos, después de tener 20 para canjear al resto que hubieran estado en medio les habrían pegado un tiro y ya. Claramente quién valora menos a sus ciudadanos es Hamás, ya sea porque Israel está obligado por tema de elecciones, porque Hamás está en una situación más desesperada, por simple diferencia moral, u otro motivo, pero la diferencia está clara.
1
K
17
#14
makinavaja
#5
No tardarán mucho en ocupar los huecos libres en las cárceles... tranquilo...
0
K
12
#18
arreglenenlacemagico
#5
eso seria en un mundo perfecto tambien unos construyen refugio para sus civiles y otro tuneles para proteger rehenes y milicianos ,
es.wikipedia.org/wiki/Qisas
es la dinamica en oriente medio
0
K
8
#19
Lenari
#5
Puedes justificarlo como quieras, pero eso no cambia la valoración que hace Hamás de los palestinos.
1
K
-8
#23
Dr.Who
*
#2
diselo a los familiares de los rehenes asesinados por las IOF en la Op Hannibal.
Para el estado sioniista sus ciudadanos son un instrumento. Lo son desde que empezaron a poner bombas de falsa bandera en Sinagogas, o antes desde los acueerdos de Haavara.
Hamas no sé, porque esa es cosa sionazi hasbarita, el hablar solo de hamas y una unica fecha en 78 años de ocupacion masacre y expolio, como hace por cierto Putin en lo suyo...
lo que sé, todo el mundo lo ha visto, es que el conbatiente…
» ver todo el comentario
0
K
17
#6
wata
#1
Para los sionistas los palestinos son menos que animales.
0
K
14
#20
Lenari
*
#6
Posiblemente, pero dado que han llegado a un acuerdo consensuado, parece que el gobierno de Gaza (Hamás) es de la misma opinión.
2
K
-23
#11
Dene
*
#1
Israel puede liberar a cuantos secuestrados (mal llamados presos) le apetezca, porque realmente, no los están liberando. Los están dejando en otra cárcel, a cielo abierto y bajo las bombas, donde pueden matarlos o detenerlos cuando les apetezca...
Esto no es una liberación, es un aplazamiento de sentencia.
2
K
30
#12
aPedirAlMetro
*
#1
Del titular se desprende cinismo... mucho cinismo
"Se completa la primera fase del acuerdo de paz: 20
rehenes
vivos por 2.000
presos
palestinos"
Por que unos son presos y los otros rehenes ?
Israel mantiene en prisión a más de 3.443 palestinos sin presentar cargos, cifra récord en la historia
www.publico.es/internacional/israel-mantiene-prision-3-443-palestinos-
4
K
60
#16
makinavaja
#12
cosas de ser el pueblo elegido por dios....
0
K
12
#21
Lenari
#12
¿Por que unos son presos y los otros rehenes?
Porque Hamás capturó civiles de forma indiscriminada, y por cierto, no los trató muy bien
www.lavanguardia.com/internacional/20251006/11129701/piezas-mi-identid
Mientras tanto, los presos palestinos están acusados de delitos específicos. Podrás ser inocentes o culpables, pero no son civiles capturados de forma indiscriminada.
2
K
-23
#22
Ze7eN
#1
Inquietante es que llamen a unos rehenes y a otros presos.
0
K
15
#4
ElenaCoures1
Buenas noticias!
2
K
1
#7
GerardoSinMana
#4
eres la cosa más desagradable que podría defecar el ser humano.
6
K
68
#8
ElenaCoures1
#7
Pero si tú no sabes lo que es un ser humano. Estarás atrapado en una placa de petri
Desagradable es que te bombardeen, te dejen sin agua o comida, te secuestren 2 años o incluso que te maten en un festival
1
K
-11
