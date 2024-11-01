El compañero de piso de Mazón reconoce que viven a 15 minutos de El Ventorro y que nunca han hablado de lo que pasó con Vilaplana la tarde de la DANA

José Manuel Cuenca, secretario autonómico del Gabinete del President y de Comunicación de la Generalitat, ha declarado ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, sobre su papel en la gestión en la DANA del 29 de octubre de 2024, en la que murieron 229 personas en la Comunidad Valenciana. Según han confirmado fuentes presentes en la comparecencia a laSexta, durante la recta final de su declaración, el también compañero de piso del presidente en funciones ha reconocido que el domicilio que...