El compañero de piso de Mazón reconoce que viven a 15 minutos de El Ventorro y que nunca han hablado de lo que pasó con Vilaplana la tarde de la DANA

José Manuel Cuenca, secretario autonómico del Gabinete del President y de Comunicación de la Generalitat, ha declarado ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, sobre su papel en la gestión en la DANA del 29 de octubre de 2024, en la que murieron 229 personas en la Comunidad Valenciana. Según han confirmado fuentes presentes en la comparecencia a laSexta, durante la recta final de su declaración, el también compañero de piso del presidente en funciones ha reconocido que el domicilio que...

comentarios
Euripio
"le pidió a Pilar Montes -directora general de la Secretaría del Gabinete del presidente- que hiciera la reserva en el restaurante"
¿No están acusando a la mujer de Sánchez de desfalco porque su asistente envió un correo privado?
Que la Secretaria de Gabinete del presidente haga la reserva para una comida que pagó el partido y que no estaba en la agenda pública también debería ser ilegal, por el mismo motivo.
Joe_Dalton
#8 Ilegal si lo hace cualquier otro que no sea el ppvox
PerritaPiloto
#8 No enseña la factura del Ventorro porque "La comida la pagó el partido" pero la reserva la hizo un cargo público del Govern valenciano.

Al margen del criterio del juez Peinado, al que si nos ceñimos, todos somos culpables de algo y nos puede solicitar justificantes de en qué gastábamos las 200 pesetas que me daba mi abuelo los sábados cuando aún tenía dientes de leche y seguro que los hemos malversado.
Euripio
#11 A mí me daba 25 pesetas.
O soy más viejo que tú o mi abuelo era un tacaño.
Ze7eN
¿Compañero de piso? Pero a ver, ¿este hombre no está casado desde hace veinte años y de ahí que ningún periodista quisiera filtrar el secreto a voces de que Vilaplana y él, después del Ventorro, se fueron a su casa antes de que ella le acompañara al CECOPI?
fareway
#1 Esto empieza ya a tomar tintes de lo de las empanadillas de Móstoles...
Drazul
#1 Me suena que Mazón es de Alicante, así que imagino que su familia seguirá allí
trasparente
#3 Si, su mujer e hijos viven en Alicante, el vive en un piso de soltero en Valencia, compartido creo que con su jefe de gabinete. Hay que recordar que cuando cae Camps, cae el clan de los valencianos del PP y toma el poder el clan de los de Alicante
angelitoMagno
Joder, presidente de una comunidad autónoma y teniendo que compartir piso, si que está jodido el tema de la vivienda en Valencia
frg
#4 No, se llama copicadero, que es otro concepto, y si encima tu compañero es un subalterno, te hace la cama y limpia la casa.

cc: #7
XtrMnIO
Espera, que Mazón vine en "coliving"????
Tecar
Que a un caso así no le hayan hincado el diente babeante los periodistas desde el primer momento es indicativo del nivel de corrupción de las industrias periodística en este país.
gershwin
a ver.. así ahorran ambos de la dieta de desplazamiento/vivienda
