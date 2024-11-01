El compañero de piso de Mazón reconoce que viven a 15 minutos de El Ventorro y que nunca han hablado de lo que pasó con Vilaplana la tarde de la DANA

José Manuel Cuenca, secretario autonómico del Gabinete del President y de Comunicación de la Generalitat, ha declarado ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, sobre su papel en la gestión en la DANA del 29 de octubre de 2024, en la que murieron 229 personas en la Comunidad Valenciana. Según han confirmado fuentes presentes en la comparecencia a laSexta, durante la recta final de su declaración, el también compañero de piso del presidente en funciones ha reconocido que el domicilio que...
¿No están acusando a la mujer de Sánchez de desfalco porque su asistente envió un correo privado?
Que la Secretaria de Gabinete del presidente haga la reserva para una comida que pagó el partido y que no estaba en la agenda pública también debería ser ilegal, por el mismo motivo.
Al margen del criterio del juez Peinado, al que si nos ceñimos, todos somos culpables de algo y nos puede solicitar justificantes de en qué gastábamos las 200 pesetas que me daba mi abuelo los sábados cuando aún tenía dientes de leche y seguro que los hemos malversado.
O soy más viejo que tú o mi abuelo era un tacaño.
cc: #7