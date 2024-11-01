edición general
15 meneos
154 clics
¿Cómo se volvió el mundo tan feo? [EN]

¿Cómo se volvió el mundo tan feo? [EN]  

Mira los objetos que te rodean: muebles, coches, puertas, papeleras, escaleras, barandillas, timbres, manillas de puertas, ventanas. ¿Te gusta cómo son, o no? El diseño moderno se ha vuelto aburrido, pero no tiene por qué ser así. La palabra «bonito» está sobreutilizada. No necesitamos lámparas, paradas de autobús ni fuentes de agua «bonitas»; solo necesitamos lámparas, paradas de autobús y fuentes de agua que sean interesantes, que de verdad signifiquen algo.

| etiquetas: arquitectura , mobiliario urbano , diseño , urbanismo
13 2 0 K 194 cultura
17 comentarios
13 2 0 K 194 cultura
Comentarios destacados:    
Pacman #2 Pacman
Momo ha perdido. Los hombres grises dominan todo.
7 K 70
skaworld #5 skaworld *
Creo que algunos acabais de descubir la Escuela de la Bauhaus
3 K 43
benjami #6 benjami *
#5 La culpa es de los arquitectos ;) (también diseñan mobiliario urbano, sillas, etc)
0 K 9
skaworld #8 skaworld
#6 Home culpa culpa.... Se siguen haciendo cosas "bonitas" la diferencia es que antes solo se hacian cosas "bonitas" pa el que pudiera pagarselas, ahora prácticamente todo el mundo tiene acceso a bienes estandarizados diseñados industrialmente para optimizar su produccion. Que te pueden parecer mas o menos monos, pero resultan accesibles para la inmensa mayoria de la poblacion, y si te sobra pasta y te quieres gastar un pelin mas, pos se amplia la variedad de opciones, y ya…   » ver todo el comentario
2 K 30
benjami #10 benjami *
#8 Hice una reducción sarcástica. Hoy también hacen falta fortunas para pagar los arquitectos de renombre, y hacen lo que hacen. Algo parecido a Gaudí, que hacía algo muy diferente.
1 K 21
skaworld #13 skaworld
#12 Hummmm home pos yo conozco bastantes pueblos de España que no le tienen nada que envidiar a Francia...
Y conozco zonas de Francia que dan bastante cosica...

Diminuto porcentaje diminuto porcentaje... Pos depende, si el pueblo vive del turismo... sip, si tiene industria/ganaderia/agricultra... pos se centran en otra cosa. Y sinceramente... normalmente los pueblos que viven del turismo tampoco es que sean el recopetin... para vivir en ellos.

Hay mucho hate con el diseño funcional... y el…   » ver todo el comentario
1 K 19
arturios #14 arturios
#13 Personalmente me gusta el diseño minimalista, pero varios de los ejemplos del vídeo eran directamente mazacotes sin gracia alguna.
0 K 11
arturios #12 arturios *
#8 Aunque también es cierto que hay detalles, las farolas, los baños, las fuentes, las papeleras, los bancos, etc... tenían un diseño bonito, ahora son funcionales y feas.

Y encima los baños públicos y las fuentes prácticamente han desaparecido gracias a la presión de los hostieleros :ffu:

Añado, luego te paseas por los pueblos franceses y están cuidados, decorados con flores, que mucho no cuesta, vienes a España y salvo un diminuto porcentaje, son vertederos rurales, cemento, deteriorados, sin amor, sin alma (y las puertas de las casas de aluminio del más barato).
0 K 11
#3 exeware
Ya claro... palacios así los tenían los nobles , que pongan las cuadras de la plebe.
3 K 39
RoterHahn #16 RoterHahn
#3
Y el metro de Moscu de la epoca soviética. :roll:
0 K 13
#11 chocoleches *
Supongo que las farolas actuales no tienen sobrerrelieves de leones y animales salvajes por la misma razón que este señor no lleva un sombrero de copa, pajarita, chaleco, levita y pantalones de montar a caballo, porque en algún punto de la historia decidimos que eran una horterada y se quedaron en algún museo.

Como ya han comentado, desde los años veinte y luego gracias a los nazis, se extendió por todo el mundo la idea de que la función sigue a la forma.
0 K 12
uyquefrio #4 uyquefrio
Porque hace ya un tiempo que los contables dominan el mundo...
0 K 12
#1 muerola
Feo y cada vez más gris
0 K 11
tarkovsky #7 tarkovsky
Es todo culpa de IKEA
0 K 11
benjami #9 benjami
#7 IKEA, con notable inspiración de Alvar Aalto.
0 K 9
#15 charly-brown
No creo que sea sólo culpa de arquitectos e ingenieros.
Yo de pequeño veía coches de muchos colores. Actualmente veo blanco el 50%, gama de gris y negros. Si hay otro color, son la excepción.
No compramos coches de colores. Y eso no tiene que ver con la oferta.
Y también los interiores, tenemos menos gusto por la decoración. Vamos a lo práctico.
0 K 7
RoterHahn #17 RoterHahn
#15
Pues que quieres que te diga.
Yo me he comprado un coche de color blanco, pues venia en el precio, y si queria en otro color, eran otros 1000 €uros.
0 K 13

menéame