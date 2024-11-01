El primer paso para eliminar cualquier mancha de caca es enjuagar inmediatamente la zona afectada con agua fría. Evite usar agua caliente, ya que puede hacer que la mancha se fije permanentemente en la tela. Después, aplique una pequeña cantidad de jabón líquido suave para platos o detergente para ropa directamente sobre la mancha restante extendiéndola con los dedos o un cepillo de dientes. Si esto no funciona, puede recurrir al bicarbonato de sodio, al peróxido de hidrógeno, un pretratamiento enzimático o un blanqueador oxigenado.
| etiquetas: limpieza , caca , ropa , interior
Nivel 1 - Calzoncillos cagados
Nivel 2 - Lanzar los calzoncillos contra una pared y que queden pegados
Nivel 3 - Lanzar los calzoncillos contra la pared y que queden pegaos y resbalen
Nivel 4 - Lanzar los calzoncillos contra la pared y que trepen.
Nivel 5 - Lanzar los calzoncillos contra la pared ,volverse contra ti y decirte "Arriba España!ª
Consejo: no usar el cepillo de dientes propio o de alguien a quien pretendas besar