Cómo quitar las manchas de caca de la ropa interior

El primer paso para eliminar cualquier mancha de caca es enjuagar inmediatamente la zona afectada con agua fría. Evite usar agua caliente, ya que puede hacer que la mancha se fije permanentemente en la tela. Después, aplique una pequeña cantidad de jabón líquido suave para platos o detergente para ropa directamente sobre la mancha restante extendiéndola con los dedos o un cepillo de dientes. Si esto no funciona, puede recurrir al bicarbonato de sodio, al peróxido de hidrógeno, un pretratamiento enzimático o un blanqueador oxigenado.