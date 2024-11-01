edición general
Cómo quitar las manchas de caca de la ropa interior

Cómo quitar las manchas de caca de la ropa interior

El primer paso para eliminar cualquier mancha de caca es enjuagar inmediatamente la zona afectada con agua fría. Evite usar agua caliente, ya que puede hacer que la mancha se fije permanentemente en la tela. Después, aplique una pequeña cantidad de jabón líquido suave para platos o detergente para ropa directamente sobre la mancha restante extendiéndola con los dedos o un cepillo de dientes. Si esto no funciona, puede recurrir al bicarbonato de sodio, al peróxido de hidrógeno, un pretratamiento enzimático o un blanqueador oxigenado.

#4 yarkyark
Lo primero es averiguar el nivel mierda en los calzoncillos:

Nivel 1 - Calzoncillos cagados
Nivel 2 - Lanzar los calzoncillos contra una pared y que queden pegados
Nivel 3 - Lanzar los calzoncillos contra la pared y que queden pegaos y resbalen
Nivel 4 - Lanzar los calzoncillos contra la pared y que trepen.
obmultimedia #5 obmultimedia
#4
Nivel 5 - Lanzar los calzoncillos contra la pared ,volverse contra ti y decirte "Arriba España!ª
Barney_77 #1 Barney_77
Pocas veces sale un meneo tan útil como este.
#7 Baneado_por_sincero
#1 Entiendo que lo dices por experiencia... xD xD xD xD xD xD
#2 ombresaco *
Después, aplique una pequeña cantidad de jabón líquido suave para platos o detergente para ropa directamente sobre la mancha restante extendiéndola con los dedos o un cepillo de dientes.

Consejo: no usar el cepillo de dientes propio o de alguien a quien pretendas besar
ingenierodepalillos #3 ingenierodepalillos
#2 ¡Hala, qué despilfarro! cómo se nota que nada en la ambulancia, en fin la hipocondría.
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
#2 Sheldon approved
eldeloli #10 eldeloli
#2 ahora ya sé porqué no tengo los dientes blancos..
BastardWolf #12 BastardWolf
#2 esto explica el aliento a mierda que tienen algunos...
Fotoperfecta #13 Fotoperfecta
Menuda tontería...todo el mundo sabe que, hasta tener que lavarlos, todos los calzoncillos tienen cuatro posiciones. Del derecho, del revés, hacia adelante y hacia atrás. No, no es el ritmo de un baile, son las cuatro posibilidades antes de que pasen por la lavadora.
Elbaronrojo #15 Elbaronrojo
Bah, tanto lio cuando cualquier madre o esposa lo que hace es obligarte a usar calzoncillos blancos porque no destiñen con la lejía y son más baratos.
Arzak_ #14 Arzak_
No utilizando ropa interior 8-D
Don_Pixote #8 Don_Pixote
Si los limpias en un baño público di que se te ha caído el cacaolat
#9 Baneado_por_sincero
#8 Buen consejo, ¿coló? ... ya nos contarás.....
BastardWolf #11 BastardWolf
#8 a mi cuando me ha pasao algo asi en un sitio publico no los he limpiado, me los he quitado los he tirado al bater y he tirao de la cadena para no dejar pruebas
