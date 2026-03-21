A pesar del bloqueo del estrecho de Ormuz, el objetivo del desarme estratégico de Irán podría alcanzarse pronto: aunque el régimen se adapte y siga lanzando ataques, la situación operativa en el Golfo ya ha cambiado de forma duradera. Muhanad Seloom es uno de los pocos expertos en seguridad que cree que Estados Unidos e Israel están ganando.