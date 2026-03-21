Cómo puede Trump ganar la guerra contra Irán: una teoría sobre el éxito de la operación «Epic Fury»

A pesar del bloqueo del estrecho de Ormuz, el objetivo del desarme estratégico de Irán podría alcanzarse pronto: aunque el régimen se adapte y siga lanzando ataques, la situación operativa en el Golfo ya ha cambiado de forma duradera. Muhanad Seloom es uno de los pocos expertos en seguridad que cree que Estados Unidos e Israel están ganando.
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El problema es que Irán se puede dedicar a hacer desaparecer todos los yacimientos petrolíferos de Oriente Medio antes de "perder" y eso significaría que, Irán no gana, pero USA tampoco.
El caos que se desataría en la economía mundial sería inenarrable.
Por eso es una opinión absurda, que básicamente usa la "falacia de McNamara" para decir que ganan, este tipo de gente es la que dice "USA ganó en Vietnam" y se queda tan pancha...
No va a ganar USA e Israel, en esta guerra puede ganar Israel o Irán, Trump solo es la putita que utiliza Israel para continuar con su genocidio.
El régimen no ha cambiado, sigue teniendo el estrecho de Ormuz cogido por los huevos, no me cabe duda de que va a salir fortalecido (porque… » ver todo el comentario
el pensar que, se ha conseguido acabar con la capacidad de lanzar misiles de Irán porque ahora los lanza en modo "guerra de desgaste" en lugar de "guerra de saturación" inicial es un absurdo basado solo en quien lee los "datos" sin ver el contexto...
De ahí mi alusión a la "flacia de MaCnamara"...
Es el mismo argumento de "Rusia está perdiendo la guerra" o "Vietnam está perdiendo la guerra" que usaban los que miran a los datos sin interpretarlos en su contexto, como si fuese un video juego.
Sin embargo en las guerras gana quien consigue objetivos, y los objetivos pueden cambiar de un día a otro para justificar un relato.
El ejemplo más famoso y actual podría ser la guerra de Ucrania. En cuanto fallaron el ataque a Kiev, el objetivo pasó de controlar el gobierno ucraniano a controlar las provincias del sur.
Pase lo que pase se construirán argumentos plausibles para hablar de victoria o de derrota americana y casa uno tomará el que se acomode a su sesgo.