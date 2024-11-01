Cómo el movimiento de boicot a Estados Unidos está empezando a funcionar contra Trump (Inglés)

«Incluso los propios estadounidenses dicen que la mejor manera de ayudarles es boicotear», añade Caroline. «Deberíamos hacerles caso». Como «Estados Unidos se mueve por el dinero», argumenta, «tenemos que hablar su idioma. La gente cree que los boicots no funcionan, pero sí lo hacen si actuamos de forma colectiva».
No, la gran mayoría de estadounidenses, voten demócrata, voten republicano, tienen las mismas ideas que él sobre política exterior.
Otra cosa es que hasta ahora los representantes que han escogido no lo dijesen a las claras como este.
Joderles la pasta. Nada mas funciona.
Como no resuelvan esto de las pizzas están jodidos.