Cómo el movimiento de boicot a Estados Unidos está empezando a funcionar contra Trump (Inglés)

«Incluso los propios estadounidenses dicen que la mejor manera de ayudarles es boicotear», añade Caroline. «Deberíamos hacerles caso». Como «Estados Unidos se mueve por el dinero», argumenta, «tenemos que hablar su idioma. La gente cree que los boicots no funcionan, pero sí lo hacen si actuamos de forma colectiva».

#3 pascuaI
Como si el problema fuese Trump, y sin él se acabase.

No, la gran mayoría de estadounidenses, voten demócrata, voten republicano, tienen las mismas ideas que él sobre política exterior.

Otra cosa es que hasta ahora los representantes que han escogido no lo dijesen a las claras como este.
#4 Perrota
#3 Pues si, pero Trump ha abierto los ojos a muchos que se negaban a verlo. Estados Unidos no es un aliado. Pues tengámoslo en cuenta en nuestras decisiones.
#6 pascuaI *
#4 Lo que pasa es que para entonces, cuando Trump se vaya (si se va, claro) y venga de nuevo un presidente bueno, todo esto quedará en nada y la dependencia hacia los EEUU volverá a ser bastante grande, pues en dos o tres años no da tiempo a mucho. Si es que para empezar algo cambia, claro, que lo más probable es que nada se mueva un milímetro.
#8 juanac
#3 Hay quien está en la misma ideología son ser un psicópata ególatra maleducado
azathothruna #2 azathothruna
Yo haria campañas en campos de golf, oficinas de mcdonalds y todo lo que le gusta.
EldelaPepi #5 EldelaPepi
Boicots y huelgas.
Joderles la pasta. Nada mas funciona.
estemenda #10 estemenda
#9 y a la Cocacola, si lo que me flipan son las prioridades del entrevistado xD
estemenda #7 estemenda
... stopped buying from the likes of Coca-Cola and Pepsi, instead going for soft drinks from Salaam Cola, Karma Drinks ... “We haven’t found a good alternative to takeaway pizza...
Como no resuelvan esto de las pizzas están jodidos.
#9 juanac
#7 En España sí hay opciones a la pizza
Spirito #1 Spirito
Y lo que te rondaré, morena.
