Cómo llegó a los bosques de EE.UU. el euskera, la lengua más antigua de Europa

Iñaki Arrieta Baro recuerda el día que recorrió los senderos de artemisa, desierto y bosque del norte de Nevada con una familia vasco-estadounidense para encontrar una reliquia ancestral muy especial.

21 comentarios
#2 Robe7064
NO es la lengua más antigua de Europa. Eso es como decir que mi prima es más antigua que yo porque se llama igual que su bisabuela...

Toda lengua vive por un tiempo y va cambiando, hasta que cambia tanto que ya no puede decirse que sea la misma (200-500 años). Cuando no se fragmenta mucho solemos darle el mismo nombre. Pero como hacen los árabes con sus idiomas, igual podríamos decir que Jean-Paul Sartre, Sor Juana Inés de la Cruz y Francesco Petrarca hablaban todos latín, solo que tenían la mala idea de escribir en su dialecto.
Huginn #3 Huginn
#2 O el griego
eldarel #4 eldarel
#2 500 años me parecen pocos, según el idioma.
El Quijote tiene 400 y en general se lee bien y eso que contiene arcaísmos.
Aperitx #5 Aperitx
#4 Hay una corriente de librepensadores que el euskera tiene menos de 100 años.
eldarel #7 eldarel
#5 Jeje. Se cortocircuitan al saber que es un idioma prerromano, con obras escritas conservadas del s. XVI
Aperitx #8 Aperitx
#7 Preindoeuropeo suena mejor
eldarel #11 eldarel
#8 ¿ahora resulta que el euskera pertenece a la familia indoeuropea?
Pensaba que estaba fuera, junto con las lenguas fino-ugrias.
Ysinembargosemueve #14 Ysinembargosemueve
#11 Efectivamente, no tiene nada de indo europeas y si con el fines y el húngaro.
Pertinax #15 Pertinax *
#14 El euskera no tiene absolutamente nada que ver con el finés o el húngaro, salvo en el hecho de que ninguna de las tres es indoeuropea.
#16 Robe7064
#14 El euskera es una lengua aislada, la única de Europa. No tiene ningún pariente conocido y se ha intentado relacionarla con nuchas de las familias antiguas y modernas de Eurasia.
Aperitx #20 Aperitx
#11 Pre-indoeuropea #14
#13 Robe7064
#7 es una pirueta lingüística. Con el mismo sentido podriamos decir que estamos escribiendo en latín o que Cicerón es una gran figura de las letras castellanas. Hay una linea continua de varios miles de años de gente que conversaba con sus hijos y con sus padres hasta llegar a todos los idiomas naturales de hoy (salvo criollos y lenguas de señas). Eso vale para Amaia la euskaldun, para Miguelito el hispanohablante y para cualquier otra persona.
#9 Robe7064
#4 Sí, El Quijote está en castellano medio, los textos del s. XVI también los entendemos (aunque seguramente la gente de ese tiempo no nos entendería). Cervantes por escrito es bastante comprensible para un hablante actual, su habla quizás lo fuera un poco menos (p. ej.: quizas la z de Cervantes sonaba como la z de los hispanoamericanos y su s como la de los españoles del norte y su x tal vez como sh y detalles así). El pequeño truco es que El Quijote tiene una inmensa importancia en nuestras…   » ver todo el comentario
eldarel #12 eldarel
#9 Me los imagino hablando como un portugués cuando habla en castellano con ese acento que tienen y sus sibilantes.
#19 esbrutafio
#9 La lozana andaluza de Francisco Delicado y publicada en 1528 es muy difícil de entender.
es.wikipedia.org/wiki/La_Lozana_andaluza
operuco #6 operuco
#2 Linguae vasconum primitiae es de 1545 y se entiende bastante bien, cambia la gráfia pero casi nada.

Heuscara ialgui adi plaçara. Original
Euskara, jalgi hadi plazara. Actual
Euskera, sal a la plaza.
#21 Robe7064
#6 El castellano de 1545: "y con lo que yo tenía y con amigos que me favorecieron hice hasta ciento y cincuenta hombres de pie y caballo con que vine a esta tierra" (seguramente la ortografía está modernizada).
#10 Tecar
#2 SÍ es la lengua más antigua de Europa.
#17 Robe7064
#10 Solo si hace trampa y le llamas "euskera" a todos los estados de la lengua en los últimos milenios pero le vas cambiando el nombre a los estadios de las demás.
Kasterot #1 Kasterot
Con los pastores y sus Karrocampos
#18 esbrutafio
#1 Y su cesta punta que usaban para matar malvados pieles rojas, como bien nos mostró Holliwood en la película El desfiladero de la muerte, de 1959. (Y bailaban flamenco, Holliwood siempre fiel a la realidad)
En el minuto cinco el uso de la cesta punta homicida.
www.youtube.com/watch?v=3cZKyGQIK2E

Pero mucho antes, en el siglo XVI, los balleneros vascos establecieron bases en la costa de Canadá. Los indios de la zona incorporaron palabras del euskera a sus idiomas.…  media   » ver todo el comentario
