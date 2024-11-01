Cómo llegó a los bosques de EE.UU. el euskera, la lengua más antigua de Europa

Iñaki Arrieta Baro recuerda el día que recorrió los senderos de artemisa, desierto y bosque del norte de Nevada con una familia vasco-estadounidense para encontrar una reliquia ancestral muy especial.
Toda lengua vive por un tiempo y va cambiando, hasta que cambia tanto que ya no puede decirse que sea la misma (200-500 años). Cuando no se fragmenta mucho solemos darle el mismo nombre. Pero como hacen los árabes con sus idiomas, igual podríamos decir que Jean-Paul Sartre, Sor Juana Inés de la Cruz y Francesco Petrarca hablaban todos latín, solo que tenían la mala idea de escribir en su dialecto.
El Quijote tiene 400 y en general se lee bien y eso que contiene arcaísmos.
Pensaba que estaba fuera, junto con las lenguas fino-ugrias.
es.wikipedia.org/wiki/La_Lozana_andaluza
Heuscara ialgui adi plaçara. Original
Euskara, jalgi hadi plazara. Actual
Euskera, sal a la plaza.
En el minuto cinco el uso de la cesta punta homicida.
www.youtube.com/watch?v=3cZKyGQIK2E
Pero mucho antes, en el siglo XVI, los balleneros vascos establecieron bases en la costa de Canadá. Los indios de la zona incorporaron palabras del euskera a sus idiomas.… » ver todo el comentario