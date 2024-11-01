Cómo iban al baño los antiguos romanos

Imagínate un día entrando en un espacio abierto radicalmente distinto a todo lo que has visto antes. Frente a ti ves un largo banco de mármol blanco con una hilera de agujeros con la forma de los asientos de los inodoros modernos: un baño romano. Al darte la vuelta, descubres dos filas más de agujeros, con capacidad para un grupo pequeño. Pero los agujeros están tan cerca uno del otro que te preguntas cómo los usaba la gente. ¿No te dejarían cerca del trasero de otra persona? No había ningún tipo de separadores entre ellos.