Cómo Elon Musk impulsa a la extrema derecha europea desde X con millones de seguidores

Desde que Elon Musk adquirió Twitter, ahora X, su apoyo en la plataforma ha multiplicado la visibilidad de políticos y activistas de extrema derecha en Europa. Un simple retweet o mención del magnate puede disparar millones de visitas y seguidores, según un análisis de Associated Press.
| etiquetas: musk , extrema derecha , x , twitter , europa
Ese es el problema de base
Pensaba que lo tuyo era más de lo que diga el Caudillo, el Patriarca, el Amo, el Padre Santo o Fachascal.
8 millones de votos dan muchos mas escaños que 5+3
Aun recuerdo la campaña de publicidad que le monto la propaganda a un partido de 50.000 votos con la excusa de que había juntado a cuatro gatos en Vistalegre. Estos medios saben incluso mejor que nosotros que no existe la mala publicidad, le hicieron publicidad a VOX para que llegase donde esta
elpais.com/politica/2018/10/07/actualidad/1538918903_885191.html
www.eldiario.es/politica/vox-crece-partido-ultraderecha-vistalegre_1_1
www.publico.es/espana/avance-derecha-vox-llena-palacio-vistalegre-exig
Yo entro en X y me sale un gran número de comentarios de rogelios. Yo creo que me conocen y van a provocarme
Esos no influyen??? Sólo Elon Musk??
cc #7
Cuando lo que hay que hacer es simplemente no usarlas. Y no pasa nada, ni te pierdes nada, ni tu vida se resiente sino todo lo contrario.