Cómo Elon Musk impulsa a la extrema derecha europea desde X con millones de seguidores

Desde que Elon Musk adquirió Twitter, ahora X, su apoyo en la plataforma ha multiplicado la visibilidad de políticos y activistas de extrema derecha en Europa. Un simple retweet o mención del magnate puede disparar millones de visitas y seguidores, según un análisis de Associated Press.

11 comentarios
Comentarios destacados:      
Magog #1 Magog *
Me preocupa mas la sociedad que se deja influir por lo que digan desconocidos en una red social que lo que digan esos desconocidos.
Ese es el problema de base
#2 Daniel2000
#1 ¿ Como en MNM ?
Andreham #4 Andreham
#2 ¿Tú te dejas influenciar por lo que diga un random en Meneame?

Pensaba que lo tuyo era más de lo que diga el Caudillo, el Patriarca, el Amo, el Padre Santo o Fachascal.
#5 tyrrelco
#4 Si hubieras leído a #1 con atención, no darías a #2 tan fuerte. ¿Cómo quieres que la gente tenga un poco de cabeza si les das así de fuerte? Ainss
Autarca #9 Autarca *
#1 Y mas teniendo en cuenta que a VOX en España lo impulsó el PSOE para joder a su rival, el PP

8 millones de votos dan muchos mas escaños que 5+3

Aun recuerdo la campaña de publicidad que le monto la propaganda a un partido de 50.000 votos con la excusa de que había juntado a cuatro gatos en Vistalegre. Estos medios saben incluso mejor que nosotros que no existe la mala publicidad, le hicieron publicidad a VOX para que llegase donde esta

elpais.com/politica/2018/10/07/actualidad/1538918903_885191.html

www.eldiario.es/politica/vox-crece-partido-ultraderecha-vistalegre_1_1

www.publico.es/espana/avance-derecha-vox-llena-palacio-vistalegre-exig
AlaarLowe #10 AlaarLowe *
#1 Me preocupa mas la sociedad que se deja influir por lo que digan desconocidos en una red social que lo que digan esos desconocidos.

Yo entro en X y me sale un gran número de comentarios de rogelios. Yo creo que me conocen y van a provocarme xD

Esos no influyen??? Sólo Elon Musk??

cc #7
Asimismov #11 Asimismov
#10 si eres de √0×, Falanjeje, o de Españña2mil, no me extraña que solo veas rojelios.
Supercinexin #3 Supercinexin
Y aún todavía quedan tontos que se creen que hay que luchar en las RRSS y intentar obtener visibilidad y contestar a los fachos y discutir con ellos.

Cuando lo que hay que hacer es simplemente no usarlas. Y no pasa nada, ni te pierdes nada, ni tu vida se resiente sino todo lo contrario.
#6 tyrrelco
#3 Si las usas es para reírse de esa gente en su cara, poco más haría yo con ellas.
Supercinexin #8 Supercinexin
#6 Eso también les da visibilidad y beneficios.
Ramen #7 Ramen
Lo que me parece increíble es que partidos políticos y organizaciones civiles democráticas continúen en esa red social de mierda usándola como única fuente de información, lo que obliga a mucha gente que les sigue por distintos motivos a continuar ahí con la probabilidad más que real de que se termine radicalizando. Es que, si tienen un mínimo aprecio por sus seguidores, deberían irse e invitar a la gente a hacer lo mismo y buscar otros medios. Que puede ser un maldito RSS en su página web, carajo.
