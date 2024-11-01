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Cómo se derrumbará Israel (ing)

Cómo se derrumbará Israel (ing)  

Desde fuera, Israel parece una fortaleza impenetrable. Pero el poder y la permanencia no son lo mismo. La colonia de asentamientos se está derrumbando porque es tan frágil como un castillo de naipes. A continuación te explicamos por qué.

| etiquetas: israel , sionismo , supremacismo , usa , eeuu , netanyahu
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21 comentarios
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Comentarios destacados:    
DocendoDiscimus #5 DocendoDiscimus
#0 no conocía este canal. Gracias, me parece que tiene bastante calidad.
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#7 carraxe *
#3 Por comparar, ¿cuándo crees que se quebrará la UE? o ¿cuánto tardaremos en tener una guerra en suelo de la UE? Me preocupa más que lo que les pase a los putos sionistas de mierda

2050 es demasiada espera
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DocendoDiscimus #8 DocendoDiscimus
#7 Ya tenemos una guerra en suelo europeo, en Ucrania. No creo que la UE vaya a "quebrarse", ni a tener una "guerra civil". Simplemente, como las ligas de ciudades griegas en la antigüedad, cuando el cabeza de liga desaparezca (USA), la liga pasará a liderarla otro. Ya empezamos a ver a China como un socio confiable. La UE tiene la opción de reclamar su soberanía actualmente.
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#10 carraxe *
#8 Hablo de la UE, no de Europa. Ucrania es una guerra proxy entre EEUU y sus siervos (UK, Alemania y Francia) contra Rusia, pero Ukraina no forma una unidad política con nosotros. Podría ser parte de la Federación rusa sin ningún problema.

Lo que me preocupa a mí es Europa occidental
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#13 Pitchford
#10 La UE necesitaría un método para expulsar a estados miembros cuando lo aprueben todos los demás. Igual así los húngaros andaban con más cuidado.
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#15 carraxe
#13 Yo creo que la Unión se va a ir a la mierda en breve. Ahora mismo es una institución cuya mayor implicación es la supervivencia de sus "líderes", gente que no representa a ningún europeo y está casi en su totalidad a sueldo del sionismo.

El brexit fue un paso, el primero, pero sintomático de lo que viene
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#16 Pitchford
#15 Bueno, el brexit fue lo mejor que le ha pasado a la UE desde su creación y espero que si piden entrar de nuevo se aplique el no-entry..
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#18 carraxe
#16 Por supuesto, los sajones sobran en la ecuación, y de hecho ya no están. Pero el camino que iniciaron tendrá sus consecuencias. ¿Qué otros países se van a marchar? ¿Hacia dónde va la UE? ¿Vamos a seguir tutelados por EEUU para ser parte de la OTAN y de la guerra contra Rusia? ¿Cuánto vamos a durar sin un gobierno fuerte? ¿Cuánto vamos a durar bajo la corrupción sionista? ¿Sobreviviremos al estado de israhell?
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#19 Pitchford
#18 Está complicado. Hemos sido reinos de Taifas toda la historia, al contrario que China por ejemplo, y éso no se arregla en unas décadas. Yo creo que la culpa la tuvo la costumbre de los francos de repartir el reino entre todos los hijos. De lo contrario, seguro que habían conquistado toda Europa y teníamos un solo estado europeo desde hace más de mil años.
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DocendoDiscimus #20 DocendoDiscimus
#10 La UE está implicada en la Guerra de Ucrania.

La UE ya no es el centro del mundo, al contrario, las potencias periféricas (con respecto a la UE) son las que pugnan por el poder ahora. De hecho, cuando se fundó la UE, Europa ya no era el centro del mundo.

No creo que vuelvan las guerras en Europa Occidental entre los países de Europa occidental. Las guerras suelen responder a ajustes de fronteras o a lucha por recursos o intereses contrapuestos. Hoy, Europa Occidental tiene las fronteras estables desde hace demasiado tiempo, y los intereses comunes son más fuertes que los contrapuestos.
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#21 carraxe
#20 Europa occidental no tiene nada, las fronteras son una cuestión práctica y burocrática. No se trata de ser el centro del mundo, sino de sobrevivir. Los únicos intereses que manejan a la UE son los de la Comisión Europea, a sueldo de intereses ajenos a los europeos.
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ur_quan_master #9 ur_quan_master
#3 para el año que viene ya se están pegando entre ellos y emigrando en masa.
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sotillo #12 sotillo
#9 Parece que lo de emigra o intentarlo ya es multitudinario
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sotillo #11 sotillo
No lo sé pero es brutal, merece la pena verlo para tener una imagen sin tanta propaganda
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ElenaCoures1 #1 ElenaCoures1
¿Y cuando va a ser esto?
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azathothruna #2 azathothruna
#1 Parece que no lo suficientemente rapido
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DocendoDiscimus #3 DocendoDiscimus
#2 Antes del 2050 es mi apuesta.
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ElenaCoures1 #17 ElenaCoures1
#2 Que poco dura la alegría en casa del pobre :popcorn:
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angelitoMagno #4 angelitoMagno
#1 Entre la explosión de la burbuja de la IA y el peak oil.
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XtrMnIO #6 XtrMnIO
#1 En cuando los gringos paren de regalarles dinero.
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ElenaCoures1 #14 ElenaCoures1
#6 Entonces espera sentado
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