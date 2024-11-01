Cómo se derrumbará Israel (ing)  

Desde fuera, Israel parece una fortaleza impenetrable. Pero el poder y la permanencia no son lo mismo. La colonia de asentamientos se está derrumbando porque es tan frágil como un castillo de naipes. A continuación te explicamos por qué.
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2050 es demasiada espera
Lo que me preocupa a mí es Europa occidental
El brexit fue un paso, el primero, pero sintomático de lo que viene
La UE ya no es el centro del mundo, al contrario, las potencias periféricas (con respecto a la UE) son las que pugnan por el poder ahora. De hecho, cuando se fundó la UE, Europa ya no era el centro del mundo.
No creo que vuelvan las guerras en Europa Occidental entre los países de Europa occidental. Las guerras suelen responder a ajustes de fronteras o a lucha por recursos o intereses contrapuestos. Hoy, Europa Occidental tiene las fronteras estables desde hace demasiado tiempo, y los intereses comunes son más fuertes que los contrapuestos.