Cómo China superó a Estados Unidos en energía nuclear

China se está convirtiendo rápidamente en líder mundial en energía nuclear, con casi tantos reactores en construcción como el resto del mundo en conjunto. Si bien su dominio en paneles solares y vehículos eléctricos es bien conocido, China también está construyendo centrales nucleares a un ritmo extraordinario. Para 2030, se prevé que la capacidad nuclear de China supere la de Estados Unidos, el primer país en fisionar átomos para generar electricidad.