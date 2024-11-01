edición general
Cómo China superó a Estados Unidos en energía nuclear

China se está convirtiendo rápidamente en líder mundial en energía nuclear, con casi tantos reactores en construcción como el resto del mundo en conjunto. Si bien su dominio en paneles solares y vehículos eléctricos es bien conocido, China también está construyendo centrales nucleares a un ritmo extraordinario. Para 2030, se prevé que la capacidad nuclear de China supere la de Estados Unidos, el primer país en fisionar átomos para generar electricidad.

#2 pozz
Curioso que en China los payasos de lo antinuclear que tanta turra dan en occidente, no se dejan ver... bueno, algo me dice que no es que no se dejen ver, es que no les dejan verse, alli los hacen desaparecer muy rapido.
#4 poxemita
#2 por eso China mola, hacen los proyectos sin gilipollas que digan que las obras asustan a los caracoles.
ElenaCoures1 #8 ElenaCoures1
#2 No es justo llamar payaso a Turraman :troll:
Su quijotesca lucha contra lo nuclear en Occidente es admirable; absurda pero admirable
Solo defiende a Putin cuando él hace alardes de armas nucleares y se queja de la defensa europea que le impide a su amo conquistar Ucrania
sorrillo #1 sorrillo *
Estados Unidos lleva muchas décadas en decadencia, sus infraestructuras se caen a cachos, están viviendo de rentas del pasado pero eso tiene fecha de caducidad.

Su propaganda interna les ha llevado a creerse que la civilización humana depende de ellos y que tienen el poder de paralizar el progreso fuera de sus fronteras, que ellos deciden el futuro. Yo no sé si en su día fueron algo a lo que aspirar o siempre fue de papel cartón por la vía de Hollywood, pero hoy por hoy su decadencia es evidente en muchos frentes.
Connect #5 Connect
#1 Estados Unidos sigue controlando el mundo a través de sus servicios. No olvides que el sistema operativo de tu móvil y ordenador es americano. Que en tu cartera llevas una tarjeta de débito o crédito americana. Que las redes sociales o los servidores donde almacenan las webs que lees cada día, son americanas.

Que tienen miles de bases militares repartidas por el globo. Algunas pequeñas, otras grandes y las hay que gigantescas.
Que ademas se pueden endeudar y endeudar sin que nadie les…   » ver todo el comentario
platypu #6 platypu
Como puede superarlo ya si pone que hasta 2030 no lo superara?
#7 pozz
#6 Por que tienen proyectados la construcción de mas de 150 nuevos reactores nucleares en los próximos años, la inmensam ayoria de propyectos ya empezados... China va a ser de largo la mayor potencia electrica nuclear del planeta. En Europa, por los subnormales que tenemos al mando, no se estan proyectando nuevas centrales nucleares, y las que teníamos, tienen prevision de cierre proximamente., por el fanatismo antinuclear de algunos.. fanatismo financiado por Rusia, entre otros, para que dependamos de los combustibles fosiles rusos....
AntiTankie #3 AntiTankie
Porque la gestion de residuos es un problemon que las generaciones proximas tendran que comerse y en occidente nade lo quiere, china dara cancer y contaminacion a unos cuantos millones
