El comité clínico de Madrid rechaza uno de cada tres abortos por malformaciones graves

El funcionamiento del comité clínico no ha estado exento de críticas. Todos sus miembros son hombres y, aunque la ley establece que no pueden ser objetores al aborto, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se ha negado a crear el registro de objetores que exige la normativa.

Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Cristofachas deciden por ti.
sotillo #8 sotillo
#1 Debería ser ilegal que un cristiano declarado tomara decisiones sobre el aborto y así nos evitaríamos que estas mujeres tengan que ir a otro país a abortar, se supone que somos un país tan democrático como al que van a resolver un problema causado por un cristofascista
Jointhouse_Blues #10 Jointhouse_Blues
#8 Se supone, sí, pero mira, ahí están también interponiendo demandas contra los solicitantes de eutanasias. La maldita escoria inmunda se cree con el derecho a decidir sobre la vida y la muerte de las personas.
Moixa #4 Moixa
Abortar por malformaciones del feto ya suele ser dolorosísimo. En muchas casos es un embarazo buscado y deseado. Que te lo pongan aún más difícil es de malvados.
Esteban_Rosador #2 Esteban_Rosador *
Si eliges al azar un médico en Madrid, la probabilidad de que sea objetor al aborto es enorme.

Es evidente por qué Ayuso no quiere hacer un registro de médicos objetores .

Copio

la negativa del comité aboca a las afectadas a tres opciones: “O irse al extranjero si tiene recursos —normalmente a Bruselas—, o acudir a la clandestinidad y jugarse la vida y la salud, o seguir adelante con un embarazo dando a luz a un bebé que no va a tener viabilidad, que no va a vivir o que va a tener una calidad de vida horrible”. Morales concluye: “Para esa mujer es una condena: su proyecto de vida queda completamente truncado”.
Lenari #6 Lenari
Solución simple: se paga el aborto en la privada con cargo al gobierno, y luego este deduce la factura del dinero que se entrega a la Comunidad de Madrid, cueste lo que cueste. Ya verías que rápido se empiezan a prestar servicios, y si no, pues da igual, se prestarían igualmente.

Pero para eso hace falta un gobierno que quiera resolver problemas, no solo hacer gestos populistas.
#7 Pivorexico
#6 y a poder ser en Quirón :troll:
oceanon3d #11 oceanon3d *
#6 Se ve que no estas bien informado ... eso se hace por ley. El aborto en España es legal y también la obligatoriedad de que se realice sin costo. Una gran caja para las privadas.

El asunto mas curioso es que en la privada el numero de objetores antiabortistas es muy bajo .... por no hablar que muchos que niegan en la publica lo hacen en lo privado en sus turnos sueltos. De ahí el listado que pido el gobierno (no publico) para analizar este fenómeno y que Ayuso negó por tierra aire y mar.

Hasta con el aborto las derechas se han montado un chiringuito. "Hablando en cristiano" Mucho bla bla bla "los no nacidos y el derecho a la vida" pero todo es por la pasta
sotillo #12 sotillo
Esto te lo meten en un juez y te lo paralizan por que les sale los huevos y por que están artos de hacerlo
#5 Eukherio *
No termino de entender eso de que rechacen un aborto por malformaciones graves. ¿En base a qué deciden que se tiene que joder la madre y criar a un hijo que ya se sabe que nacerá con problemas? Que me digas que la madre se arrepiente pasadas las semanas de rigor pero al feto no le pasa nada pues sí, lo entiendo, pero es que ya escuché alguno de estos casos, y hay algún que otro médico que, por lo que me contaron, dicen que se puede esperar a ver si la cosa se soluciona. Conozco un caso en el que el niño finalmente salió sano y otro en el que nació con una minusvalía importante.
taSanás #3 taSanás *
Veamos:

Componentes Titulares (Orden de enero de 2023):
Ginecología y Obstetricia: Juan Antonio de León, Manuel Sánchez Luna, Miguel Ángel Huertas Fernández.
Pediatría: Manuel Sánchez Luna (también mencionado en pediatría).

Es cierto que entre los 3 titulares no hay hombres, pero...

Miembros Suplentes:
Ginecología y Obstetricia: Santiago Lizárraga Bonelli, Alberto Galindo Izquierdo, Begoña Adiego Burgos, José Luis Bartha, Eva María Soto Sánchez.
Pediatría: Dorotea Blanco Bravo, Carmen Rosa Pallás Alonso, Gerardo Bustos Lozano, Carmen Muñoz Labián.

que igual soy yo muy aventurado suponiendo que son mujeres, porque ya se sabe.... pero así de primeras.... no parece que estén vetadas...
oceanon3d #9 oceanon3d *
#3 No te olvides de este que tiene mucho poder para amedrentar ...sobre todo a médicos jóvenes que entran en el sistema y se les deja claras las "cosas" (la vida imposible) si no nadan a donde ellos quieren.

Entro de la mano de Ayuso:

Un antiabortista y detractor de la eutanasia y de la ley contra la LGTBIfobia preside el Colegio de Médicos de Madrid

www.publico.es/sociedad/antiabortista-detractor-eutanasia-ley-lgtbifob

Un meapilas.
