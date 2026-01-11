El comité clínico de Madrid rechaza uno de cada tres abortos por malformaciones graves

El funcionamiento del comité clínico no ha estado exento de críticas. Todos sus miembros son hombres y, aunque la ley establece que no pueden ser objetores al aborto, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se ha negado a crear el registro de objetores que exige la normativa.
la negativa del comité aboca a las afectadas a tres opciones: “O irse al extranjero si tiene recursos —normalmente a Bruselas—, o acudir a la clandestinidad y jugarse la vida y la salud, o seguir adelante con un embarazo dando a luz a un bebé que no va a tener viabilidad, que no va a vivir o que va a tener una calidad de vida horrible”. Morales concluye: “Para esa mujer es una condena: su proyecto de vida queda completamente truncado”.
El asunto mas curioso es que en la privada el numero de objetores antiabortistas es muy bajo .... por no hablar que muchos que niegan en la publica lo hacen en lo privado en sus turnos sueltos. De ahí el listado que pido el gobierno (no publico) para analizar este fenómeno y que Ayuso negó por tierra aire y mar.
Hasta con el aborto las derechas se han montado un chiringuito. "Hablando en cristiano" Mucho bla bla bla "los no nacidos y el derecho a la vida" pero todo es por la pasta
Componentes Titulares (Orden de enero de 2023):
Ginecología y Obstetricia: Juan Antonio de León, Manuel Sánchez Luna, Miguel Ángel Huertas Fernández.
Pediatría: Manuel Sánchez Luna (también mencionado en pediatría).
Es cierto que entre los 3 titulares no hay hombres, pero...
Miembros Suplentes:
Ginecología y Obstetricia: Santiago Lizárraga Bonelli, Alberto Galindo Izquierdo, Begoña Adiego Burgos, José Luis Bartha, Eva María Soto Sánchez.
Pediatría: Dorotea Blanco Bravo, Carmen Rosa Pallás Alonso, Gerardo Bustos Lozano, Carmen Muñoz Labián.
que igual soy yo muy aventurado suponiendo que son mujeres, porque ya se sabe.... pero así de primeras.... no parece que estén vetadas...
Entro de la mano de Ayuso:
