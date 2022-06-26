La comisión del Parlamento Europeo piden revertir el cierre de la central de Almaraz y alertan de su impacto económico en Extremadura

El borrador de la misión del Parlamento Europeo reclama al Gobierno una evaluación “transparente” y advierte de riesgos demográficos en regiones menos desarrolladas. Los eurodiputados de la misión del Parlamento Europeo que visitó la central nuclear de Central Nuclear de Almaraz el pasado mes de febrero han recomendado dar marcha atrás en el plan de cierre de la instalación y han advertido de los riesgos demográficos y económicos que conllevan este tipo de decisiones en regiones con menor desarrollo, como Extremadura.