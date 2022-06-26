La comisión del Parlamento Europeo piden revertir el cierre de la central de Almaraz y alertan de su impacto económico en Extremadura

El borrador de la misión del Parlamento Europeo reclama al Gobierno una evaluación “transparente” y advierte de riesgos demográficos en regiones menos desarrolladas. Los eurodiputados de la misión del Parlamento Europeo que visitó la central nuclear de Central Nuclear de Almaraz el pasado mes de febrero han recomendado dar marcha atrás en el plan de cierre de la instalación y han advertido de los riesgos demográficos y económicos que conllevan este tipo de decisiones en regiones con menor desarrollo, como Extremadura.
| etiquetas: almaraz , ue , parlamento europeo , evaluación
Como Garoña? Q era rentable SOLO si SOLO se bajaban por aqui y por alla algunos requisitos de seguridad q hacian la renovacion excesivamente cara?
Riesgos demograficos? Q den conciertos.
A mi q me digan q es viable con sus medidas de seguridad y rentable. Sino q pongan placas, q ayudaran a parar la desertificacion de la zona.
Por poner en contexto:
El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) afecta a un total de 5.040 trabajadores o, según fuentes sindicales preliminares, hasta 5.319 personas.
Este ajuste se produce tras pérdidas reportadas por la compañía y dentro de una estrategia de reducción de costes, con un coste estimado en indemnizaciones de 2.500 millones de euros.
El Ministerio de Trabajo calificó inicialmente este ERE de "indecente", dado que la empresa tiene beneficios y recibe inversión pública, a pesar de las pérdidas contables.
Y, si, ese impuesto lo inventó el PP
www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-15649&p=20220626&tn=1#
Y si después subes ese impuesto y te inventas otros autonómicos, estás forzando el cierre.
PQ EL RESTO NO DEJAN RESIDUOS PARA MILES DE AÑOS q haya q gestionar y soportar.
Ese impuesto se usa para financiar el déficit de tarifa del sistema eléctrico.
Lo tienes en la disposición adicional segunda del BOE que te he enlazado y no has leído.
Las tasas si se usan para el fin que se crean, los impuestos el gobierno decide para que los usa
Esa es la diferencia entre Tasa e Impuesto.
#0 ¡Hombre, tú por aquí! Qué raro encontrarte en un meneo mintiendo y diciendo burradas...
El titular dice Eurodiputados piden por motivos más que evidentes para cualquiera no que sea un manipulador ignorante.
En primer lugar, no existe La comisión del Parlamento Europeo, existen varias comisiones en el Parlamento Europeo.
En segundo lugar, ninguna de ellas ha pedido nada, sino que ha… » ver todo el comentario
El titular está manipulado. #0
Luego analicemos quienes componen la misión, 1 eurodiputado de derecha y 4 de extrema derecha. Muy diverso, sí:
madrid.europarl.europa.eu/home/pagecontent/grid/main/news/mep-peti-vis
Cc #6