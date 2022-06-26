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La comisión del Parlamento Europeo piden revertir el cierre de la central de Almaraz y alertan de su impacto económico en Extremadura

La comisión del Parlamento Europeo piden revertir el cierre de la central de Almaraz y alertan de su impacto económico en Extremadura

El borrador de la misión del Parlamento Europeo reclama al Gobierno una evaluación “transparente” y advierte de riesgos demográficos en regiones menos desarrolladas. Los eurodiputados de la misión del Parlamento Europeo que visitó la central nuclear de Central Nuclear de Almaraz el pasado mes de febrero han recomendado dar marcha atrás en el plan de cierre de la instalación y han advertido de los riesgos demográficos y económicos que conllevan este tipo de decisiones en regiones con menor desarrollo, como Extremadura.

| etiquetas: almaraz , ue , parlamento europeo , evaluación
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10 comentarios
6 1 2 K 51 actualidad
ostiayajoder #2 ostiayajoder *
Pero esto como va?

Como Garoña? Q era rentable SOLO si SOLO se bajaban por aqui y por alla algunos requisitos de seguridad q hacian la renovacion excesivamente cara?

Riesgos demograficos? Q den conciertos.

A mi q me digan q es viable con sus medidas de seguridad y rentable. Sino q pongan placas, q ayudaran a parar la desertificacion de la zona.
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ingenierodepalillos #4 ingenierodepalillos
#2 #3 ¿Alguien sabe si el Parlamento Europeo se ha pronunciado por el ERE de Telefónica?

Por poner en contexto:
El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) afecta a un total de 5.040 trabajadores o, según fuentes sindicales preliminares, hasta 5.319 personas.

Este ajuste se produce tras pérdidas reportadas por la compañía y dentro de una estrategia de reducción de costes, con un coste estimado en indemnizaciones de 2.500 millones de euros.

El Ministerio de Trabajo calificó inicialmente este ERE de "indecente", dado que la empresa tiene beneficios y recibe inversión pública, a pesar de las pérdidas contables.
3 K 52
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 Si te inventas un impuesto para pagar el déficit de tarifa que no pagan el resto de tecnologías, conviertes artificialmente esa tecnología en no competitiva frente al resto, que es lo que pasó con Garoña.
Y, si, ese impuesto lo inventó el PP
www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-15649&p=20220626&tn=1#

Y si después subes ese impuesto y te inventas otros autonómicos, estás forzando el cierre.
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ostiayajoder #7 ostiayajoder
#5 Claro q paga impuestos q el resto no pagan:

PQ EL RESTO NO DEJAN RESIDUOS PARA MILES DE AÑOS q haya q gestionar y soportar.
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#10 El_dinero_no_es_de_nadie *
#7 Para eso está la Tasa Enresa, no ese impuesto.
Ese impuesto se usa para financiar el déficit de tarifa del sistema eléctrico.
Lo tienes en la disposición adicional segunda del BOE que te he enlazado y no has leído.

Las tasas si se usan para el fin que se crean, los impuestos el gobierno decide para que los usa
Esa es la diferencia entre Tasa e Impuesto.
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Cuñado #6 Cuñado
La comisión del Parlamento Europeo piden revertir [...]

xD xD xD

#0 ¡Hombre, tú por aquí! Qué raro encontrarte en un meneo mintiendo y diciendo burradas... :roll:

El titular dice Eurodiputados piden por motivos más que evidentes para cualquiera no que sea un manipulador ignorante.

En primer lugar, no existe La comisión del Parlamento Europeo, existen varias comisiones en el Parlamento Europeo.

En segundo lugar, ninguna de ellas ha pedido nada, sino que ha…   » ver todo el comentario
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Duke00 #8 Duke00 *
La comisión del Parlamento Europeo no pide, si no que una misión de europarlamentarios presenta un borrador de informe a la comisión...
El titular está manipulado. #0

Luego analicemos quienes componen la misión, 1 eurodiputado de derecha y 4 de extrema derecha. Muy diverso, sí:
madrid.europarl.europa.eu/home/pagecontent/grid/main/news/mep-peti-vis

Cc #6
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#9 El_dinero_no_es_de_nadie
#6 Es una misión enviada por la la comisión de Peticiones de la Eurocámara.
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#3 hackerman
Seguro q a la unión europea le preocupa los salarios y la gente de la zona...si si
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#1 fremen11
Una cosa es pedir y otra recomendar.....
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menéame