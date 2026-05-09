Comisión de libertad religiosa de Trump pretende eliminar la separación Iglesia-Estado

Otro solicita intervenciones judiciales del Departamento de Justicia en nombre de padres amish que luchan contra los requisitos de vacunación de Nueva York y de monjas católicas que impugnan la exigencia de ese estado de que se adapten a las identidades de género de pacientes de cuidados paliativos. Y el presidente de la Comisión de Libertad Religiosa pide una línea telefónica federal con esta grabación automatizada: “No existe separación entre la Iglesia y el Estado”.