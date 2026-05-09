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Comisión de libertad religiosa de Trump pretende eliminar la separación Iglesia-Estado

Comisión de libertad religiosa de Trump pretende eliminar la separación Iglesia-Estado

Otro solicita intervenciones judiciales del Departamento de Justicia en nombre de padres amish que luchan contra los requisitos de vacunación de Nueva York y de monjas católicas que impugnan la exigencia de ese estado de que se adapten a las identidades de género de pacientes de cuidados paliativos. Y el presidente de la Comisión de Libertad Religiosa pide una línea telefónica federal con esta grabación automatizada: “No existe separación entre la Iglesia y el Estado”.

| etiquetas: eeuu , trump , fundamentalismo , religion
7 0 0 K 97 politica
8 comentarios
7 0 0 K 97 politica
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Hay que tener en cuenta que el mismo término tiene distintas acepciones para un laico que para un religioso (da lo mismo la religión)
- Para el laico, la libertad religiosa significa que adores a quien quieras pero no incordies a los demás.
- Para el religioso, la libertad religiosa es el derecho a perseguir a otras religiones disntintas a las suyas y a que su religión chupe del bote todo lo posible.

Por cierto, la primera enmienda de la constitucion de EEUU dice esto:

El Congreso no

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rogerius #4 rogerius
#1 Quieren libertinaje religioso a todo trapo, ya.
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#5 laruladelnorte
#1 Cada religioso sabe que la suya es la verdadera.,asi se lo ha hecho saber diosito.
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#3 laruladelnorte
“No tengo ninguna mala intención hacia nadie que no crea en ningún tipo de fe”, les dijo Patrick a sus colegas comisionados. “Está bien. De eso se trata Estados Unidos. Pero ¿estas organizaciones que son impulsadas por alguna ideología y empujadas por la cuenta bancaria de alguien que quiere sacar a Dios de nuestro país? Tenemos que responder”

Como están de la cabeciña... :shit:
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jonolulu #6 jonolulu *
"In God we trust" dicen los dólares
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Milmariposas #2 Milmariposas
Un pasito más hacia Gilead... :wall:
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Ludovicio #8 Ludovicio
¿Para que ha servido SIEMPRE la religión? Para controlar masas de gente estúpida.

Es normal que Trump haga eso.
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#7 luckyy
Qué pais, ejemplo de democracia y libertades como la que pregona la loca!!
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menéame