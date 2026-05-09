Comisión de libertad religiosa de Trump pretende eliminar la separación Iglesia-Estado

Otro solicita intervenciones judiciales del Departamento de Justicia en nombre de padres amish que luchan contra los requisitos de vacunación de Nueva York y de monjas católicas que impugnan la exigencia de ese estado de que se adapten a las identidades de género de pacientes de cuidados paliativos. Y el presidente de la Comisión de Libertad Religiosa pide una línea telefónica federal con esta grabación automatizada: “No existe separación entre la Iglesia y el Estado”.
| etiquetas: eeuu , trump , fundamentalismo , religion
- Para el laico, la libertad religiosa significa que adores a quien quieras pero no incordies a los demás.
- Para el religioso, la libertad religiosa es el derecho a perseguir a otras religiones disntintas a las suyas y a que su religión chupe del bote todo lo posible.
Por cierto, la primera enmienda de la constitucion de EEUU dice esto:
El Congreso no
… » ver todo el comentario
Como están de la cabeciña...
Es normal que Trump haga eso.