Comisión Europea: Congelar el frente no significa reconocer el cambio en las fronteras de Ucrania

La Unión Europea apoya la propuesta de cesar las hostilidades en Ucrania a lo largo de la actual línea de contacto para iniciar las negociaciones de paz, lo cual no contradice el respeto del principio de inviolabilidad de las fronteras.

OdaAl #4 OdaAl
Eufemismos por aquí, eufemismos por allá!
salteado3 #6 salteado3
Hay más resultados: crisis energética en Europa, lo que lleva a crisis industrital, despidos, más crisis económica, auge de partidos de extrema derecha y vía libre para gastarnos el dinero que no tenemos en armas.

Todo parece negativo excepto para los políticos que siempre se aprovechan de las crisis. La de sobres de deben andar volando...
#1 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Lo importante aquí es si lo apoya Rusia, que la UE apoye lo que diga Ucrania, ya se da por supuesto.
#2 Tunguska08Chelyabinsk13
#1 Lo de congelar el frente me refiero.
Mauro_Nacho #3 Mauro_Nacho
Congelar el frente puede ser lo que necesite Ucrania, si no puedes mantener los frentes, pero para Rusia si está avanzando no va a ser algo que vaya aceptar, ya lo propuso Trump, a Rusia a les interesa antes de congelar la guerra, un acuerdo de paz. Pero es un paso adelante por parte de Europa, hasta ahora se negaba a negociar con Rusia.
Mltfrtk #5 Mltfrtk
La Unión Europea lleva ya casi cuatro años gastando miles de millones de euros en armamento para Ucrania.
El resultado de la guerra con este plan: La industria armamentistica estadounidense se está forrando.
