Comisión Europea: Congelar el frente no significa reconocer el cambio en las fronteras de Ucrania

La Unión Europea apoya la propuesta de cesar las hostilidades en Ucrania a lo largo de la actual línea de contacto para iniciar las negociaciones de paz, lo cual no contradice el respeto del principio de inviolabilidad de las fronteras.
Todo parece negativo excepto para los políticos que siempre se aprovechan de las crisis. La de sobres de deben andar volando...
El resultado de la guerra con este plan: La industria armamentistica estadounidense se está forrando.