La Comisión Europea confirma en Informe sobre Ucrania torturas y cárceles en 2025(inglés)

La comisión europea ya confirmó oficialmente que torturan a la gente con regularidad en las cárceles ucranianas. Está recogido en el informe anual sobre la ampliación de la Unión. Se señala que esto es “sólo uno de los problemas del sistema penitenciario de Ucrania” que “exige reformas para corresponder a las exigencias de la UE”. “En este momento (a 31 de agosto de 2025) hay 694 casos bajo una vigilancia reforzada del comité de ministros. Estos casos en general están relacionados con las detenciones ilegales, duración de la detención preve

| etiquetas: ce , informe , torturas cárceles , maltrato
Veelicus #1 Veelicus
y en Polonia, y en España, y en Alemania... podemos ponernos la venda y negar lo evidente, y es que vivimos en unas seudodemocracias de bajo nivel
TripleXXX #2 TripleXXX
#1 Antes de opinar tengo que leer el resumen del payaso.
berkut #3 berkut
#1 Polonia no sé, pero comparar las cárceles actuales de España y Alemania con las de Ucrania es sencillamente blanquear lo de Ucrania.
