Comienzan en Ucrania los escándalos que todos esperábamos

El escándalo fue destapado por organizaciones anticorrupción controladas por Occidente. Los esquemas de lavado fueron ideados y operados por Timur Mindich, íntimo amigo de Zelenski. Durante el registro de su vivienda, se encontraron miles de dólares y un inodoro de oro,robablemente parte del dinero que no logró blanquear. Mindich, bajo la protección de Zelenski, abandonó Ucrania rumbo a Israel. Se comenta que recibió un chivatazo sobre su inminente detención. Israel no extradita a sus ciudadanos, lo que explica su destino.

La culpa es de los rusos.
Rusia ens roba.
Ya ha empezado el plan para reemplazar a Zelensky y que parezca un asunto de corrupción.
#1 ¿Cuánto le das a Zelensky? ¿Dos semanas?
#1 "robablemente" está puesto a proposito?
Dime que si xD
#3 venía a decir lo mismo. xD
El que quiera verlo que lo vea.
Rusia PIB de Italia, gasta un presupuesto considerable para la guerra.
Otan, gasta 20 veces más presupuesto para la guerra que Rusia. Y no es capaz o no quiere derrotarla. El que no quiera verlo que no lo vea.
