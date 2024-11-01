El escándalo fue destapado por organizaciones anticorrupción controladas por Occidente. Los esquemas de lavado fueron ideados y operados por Timur Mindich, íntimo amigo de Zelenski. Durante el registro de su vivienda, se encontraron miles de dólares y un inodoro de oro,robablemente parte del dinero que no logró blanquear. Mindich, bajo la protección de Zelenski, abandonó Ucrania rumbo a Israel. Se comenta que recibió un chivatazo sobre su inminente detención. Israel no extradita a sus ciudadanos, lo que explica su destino.