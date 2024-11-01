·
publicadas
5
meneos
76
clics
Comienza a funcionar el ordenador cuántico más potente del mundo
Hace en 10 minutos lo que a la supercomputadora más rápida de la actualidad necesitaría 5.000.000.000.000.000.000.000.000 años.
|
etiquetas
:
comienza
,
funcionar
,
ordenador
,
cuántico
,
potente
,
mundo
7 comentarios
#1
Leon_Bocanegra
Seguro que no puede ejecutar el Doom!
0
K
9
#2
Leclercia_adecarboxylata
La switch 2 es más potente.
0
K
20
#3
vicox
Esperando a que alguien lo explique. Pero mientra tanto voy a calcular cuanto tiempo tardaría en descargarme titanic 2
0
K
7
#4
Asimismov
Cuantico ceros y un 5
0
K
12
#5
mecha
#4
murciano?
0
K
7
#6
vantablack
es todo un sinsentido, la entradilla la ponen arriba del artículo, pero luego en el texto el significado es diferente. además no es un ordenador cuántico según leo, si no la simulación de un ordenador cuántico ejecutado sobre un superordenador. con lo que la comparación deja de tener aún menos sentido.
a ver si viene alguien que sepa y nos lo explica
1
K
17
#7
mariopg
lástima, con lo que molaba
#bitcoin
0
K
7
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
a ver si viene alguien que sepa y nos lo explica