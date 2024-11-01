El cometa interestelar 3I/Atlas se acerca más que nunca a la Tierra: cuándo podrá verse

El director de la Agencia Espacial Europea rechaza las especulaciones surgidas en torno al cometa: "No son alienígenas". 3I/ATLAS (C/2025 N1) es el tercer objeto confirmado proveniente de fuera del sistema solar. Fue descubierto el 1 de julio de 2025 por la red ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) en Chile. Su estudio permite observar material que se formó en otro sistema estelar. El cometa tiene un núcleo estimado entre 10 y 30 kilómetros de diámetro y viaja a más de 68 km/s (unos 245.000 km/h).