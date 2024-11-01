edición general
El cometa interestelar 3I/Atlas se acerca más que nunca a la Tierra: cuándo podrá verse

El director de la Agencia Espacial Europea rechaza las especulaciones surgidas en torno al cometa: "No son alienígenas". 3I/ATLAS (C/2025 N1) es el tercer objeto confirmado proveniente de fuera del sistema solar. Fue descubierto el 1 de julio de 2025 por la red ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) en Chile. Su estudio permite observar material que se formó en otro sistema estelar. El cometa tiene un núcleo estimado entre 10 y 30 kilómetros de diámetro y viaja a más de 68 km/s (unos 245.000 km/h).

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Será este viernes 19 de diciembre cuando 3I/ATLAS alcance su máxima cercanía a la Tierra, a unos 270 millones de kilómetros, equivalentes a 1,8 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Durante este acercamiento, se encontrará al otro lado del Sol, por lo que no representará ningún peligro para nuestro planeta ni para el resto de los cuerpos del Sistema Solar.
rojo_separatista #6 rojo_separatista
Los creadores de contenido de ciencia no podrán estar jamás lo suficientemente agradecidos a la ingente cantidad de visitas de bobos que les ha reportado el paso de este cometa por el sistema solar.
MoñecoTeDrapo #8 MoñecoTeDrapo *
#7 Sí, gracias :hug:

El que se rompió fue C/2025 K1 (ATLAS) y este es C/2025 N1 (ATLAS). No sé por qué los he podido confundir :shit: :troll:
#9 levante
Se acerca a una burrada de millones de kilómetros, 270 para ser exactos.
sorrillo #2 sorrillo
¿El salón de baile de al Casa Blanca estará acabado para cuando el impacto?
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#2 Seguramente tardara un poco mas por el mármol de carrara que tiene que importar y pagar los aranceles.
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo
Pensaba que se había roto cerca del perihelio ?(
Kamillerix #7 Kamillerix
#4 Era otro...
ostiayajoder #5 ostiayajoder
Pero van a venir los liens q van dentro a saludar o que?
