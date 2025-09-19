Comer muchos huevos SÍ es bueno

Uno de los alimentos que más se ha demonizado injustamente es el huevo. Un buen ejemplo de esta equivocada propaganda nutricional es gran número de consultas que recibo de mis clientes sobre cuántos huevos se pueden comer al día. Pocos preguntan cuántos cereales son admisibles. A pesar de que el huevo es claramente superior a los cereales, por muy integrales que sean. El huevo es un alimento saludable. El cuerpo necesita colesterol y el colesterol dietético altera poco el plasmático, es más, en todo caso aumenta el HDL ("colesterol bueno").
| etiquetas: comer , huevo , bueno , sano , sí
Y la verdad es que alivia escuchar eso. El huevo es tan versátil y tan fácil para cocinar. Lo que aumenta los niveles de LDL es la ingesta de grasas.
Sólo diré que en esa entrevista se contradice:
(...) y HDL, que no parece tener un papel protector directo por sí mismo. Abellán resume la foto así: “Cuanto más bajo el LDL, menor riesgo; los buenos hábitos suelen bajar el LDL y a la vez subir el HDL”.
Los altos niveles de HDL sí son un factor protector frente a los eventos cardiovascular, para esto sí hay un consenso muy claro. El cuerpo necesita colesterol porque ni más menos que es uno de los componentes esenciales de la membrana plasmática de absolutamente todas las células eucariotas.