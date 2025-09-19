Comer muchos huevos SÍ es bueno

Uno de los alimentos que más se ha demonizado injustamente es el huevo. Un buen ejemplo de esta equivocada propaganda nutricional es gran número de consultas que recibo de mis clientes sobre cuántos huevos se pueden comer al día. Pocos preguntan cuántos cereales son admisibles. A pesar de que el huevo es claramente superior a los cereales, por muy integrales que sean. El huevo es un alimento saludable. El cuerpo necesita colesterol y el colesterol dietético altera poco el plasmático, es más, en todo caso aumenta el HDL ("colesterol bueno").