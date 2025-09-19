edición general
4 meneos
30 clics
Comer muchos huevos SÍ es bueno

Comer muchos huevos SÍ es bueno

Uno de los alimentos que más se ha demonizado injustamente es el huevo. Un buen ejemplo de esta equivocada propaganda nutricional es gran número de consultas que recibo de mis clientes sobre cuántos huevos se pueden comer al día. Pocos preguntan cuántos cereales son admisibles. A pesar de que el huevo es claramente superior a los cereales, por muy integrales que sean. El huevo es un alimento saludable. El cuerpo necesita colesterol y el colesterol dietético altera poco el plasmático, es más, en todo caso aumenta el HDL ("colesterol bueno").

| etiquetas: comer , huevo , bueno , sano ,
3 1 1 K 21 cultura
11 comentarios
3 1 1 K 21 cultura
#3 doppel *
huevos con pelo?
1 K 35
TooBased #8 TooBased
#3 O afeitados... pero siempre que te peguen en la barbilla
0 K 20
#2 oscarcr80
No comerselos al estilo Rocky. Hay que cocinarlos. Tragarse un huevo sin cocinar es totalmente absurdo.
1 K 20
Khadgar #6 Khadgar
#2 Excepto si está emulsionado con aceite, entonces es aceptable. :troll:
2 K 34
unlugar #1 unlugar
Con tantos cambios, muchos debidos a intereses económicos que anteponen el beneficio a la salud, al final lo sano va a ser alimentarse de Soylent Green.
1 K 16
Asimismov #11 Asimismov
Comer huevos es sanísimo para ti que los comes y para el planeta. Muy nutritivo y poco contaminante.
0 K 12
ChatGPT #9 ChatGPT
Comer huevos es sano, comer huevos es perjudicial, comer huevos es sano, comer huevos es perjudicial, comer huevos es sano, comer huevos es perjudicial, comer huevos es sano, comer huevos es perjudicial, comer huevos es sano, comer huevos es perjudicial, comer huevos es sano, comer huevos es perjudicial, comer huevos es sano, comer huevos es perjudicial, comer huevos es sano,
0 K 10
#4 Leclercia_adecarboxylata
Hace poco escuché a un endocrino decir la misma frase del artículo: "el colesterol dietético no altera el colesterol plasmático".

Y la verdad es que alivia escuchar eso. El huevo es tan versátil y tan fácil para cocinar. Lo que aumenta los niveles de LDL es la ingesta de grasas.
2 K 10
#10 Leclercia_adecarboxylata
#7 No hay consenso unánime.

Sólo diré que en esa entrevista se contradice:
(...) y HDL, que no parece tener un papel protector directo por sí mismo. Abellán resume la foto así: “Cuanto más bajo el LDL, menor riesgo; los buenos hábitos suelen bajar el LDL y a la vez subir el HDL”.

Los altos niveles de HDL sí son un factor protector frente a los eventos cardiovascular, para esto sí hay un consenso muy claro. El cuerpo necesita colesterol porque ni más menos que es uno de los componentes esenciales de la membrana plasmática de absolutamente todas las células eucariotas.
0 K 11
#5 AlexGuevara
Y mantequilla de la buena!
0 K 7

menéame