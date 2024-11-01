edición general
3 meneos
56 clics
Come comida real [eng]

Come comida real [eng]

Una mejor salud comienza en tu plato, no en tu botiquín. Las nuevas Guías Alimentarias para los Estadounidenses definen los alimentos reales como integrales, ricos en nutrientes y de origen natural, volviendo a colocarlos en el centro de nuestras dietas.

| etiquetas: comida real , obesidad , salud
2 1 0 K 34 ciencia
11 comentarios
2 1 0 K 34 ciencia
Torrezzno #1 Torrezzno *
Me ha parecido una web muy bien hecha y la nueva pirámide nutricional es lo que llevan diciendo los expertos ya mucho tiempo. Fijaos nada de ultra procesados, nada de pasta ni pan, ni azúcar, ni bebidas edulcoradas...

Me ha encantado la pullita al botiquín  media
0 K 20
devilinside #2 devilinside
#1 Ya puedes cambiarte el nick...
2 K 50
Torrezzno #3 Torrezzno
#2 ya, estoy jodido
1 K 32
devilinside #5 devilinside
#3 Desde mi punto de vista los torreznos deben estar en la base de la pirámide alimentaria, proporcionan la grasa que lubrica las arterias
0 K 12
estemenda #8 estemenda *
#1 Parece una cartilla de lectura para niños pequeños :-P
0 K 12
Ovlak #6 Ovlak
#1 Sorprende que esa carterva de gorilas conspiranoicos recomienden a la población, aunque sea por una vez, que hagan caso a los expertos y la ciencia, ¿a que sí?
0 K 11
Kyoko #9 Kyoko
#1 El problema de la pasta/pan/arroz/maiz es que actualmente esta a) demasiado refinado y b) demasiado procesado. El pan/pasta/arroz/maiz ha sido la base de la alimentación de la humanidad, pero era con preparaciones simples (generalmente integral) y sin añadidos azucarados. Tradicionalmente por ejemplo los italianos comian mucha pasta/pan/polenta y los japoneses arroz en cada comida, y estaban delgados y sanos. Ahora como en todo, los carbohidratos de buena calidad son caros.
El otro problema es que los carbohidratos eran muy necesarios cuando el trabajo era básicamente físico, pero nos engordan rápidamente ahora que hacemos mucho menos esfuerzo.
0 K 10
stygyan #10 stygyan
#1 no me hace gracia por quién la ha hecho y la está impulsando. Yo me tomaría todas las recomendaciones dadas por el actual gobierno de los Estados Unidos con un granito de sal, porque el RFK está al frente de este ministerio y es otro puto loco más; antivacunas, creyente en que el paracetamol causa el autismo, etcétera etcétera.
0 K 9
#4 troglodoto
"Que tu alimento sea tu medicina" (atribuida a Hipócrates, el padre de la medicina)
2 K 47
MisturaFina #7 MisturaFina
La comida es medicina.
La industria solo fabrica basura.
1 K 27

menéame