Come comida real [eng]

Una mejor salud comienza en tu plato, no en tu botiquín. Las nuevas Guías Alimentarias para los Estadounidenses definen los alimentos reales como integrales, ricos en nutrientes y de origen natural, volviendo a colocarlos en el centro de nuestras dietas.
| etiquetas: comida real , obesidad , salud
Me ha encantado la pullita al botiquín
El otro problema es que los carbohidratos eran muy necesarios cuando el trabajo era básicamente físico, pero nos engordan rápidamente ahora que hacemos mucho menos esfuerzo.
La industria solo fabrica basura.