El ‘combo perfecto’ del falso taxista: sin licencia, sin seguro, ITV caducada y positivo en drogas

El hombre circulaba con un vehículo que operaba ilegalmente como taxi, con la licencia dada de baja, sin seguro y con la ITV caducada, aunque con adhesivos aparentemente en vigor para simular legalidad. Por si fuera poco, también llevaba el permiso de circulación caducado y dio positivo en drogas. El coche estaba equipado para aparentar que prestaba servicio de taxi, pero tras la intervención policial fue retirado y puesto a disposición del Institut Metropolità del Taxi ante un posible uso fraudulento del servicio público.

emmett_brown #1 emmett_brown
Y con la COPE puesta.
Spirito #4 Spirito *
#1 Y ludiciendo crucifijo de oro... y hasta tatu.

¿?

Por favor ¿Cómo hemos llegado a ésto?

Y aún peor ¿Qué podemos esperar?

Todo ello auspiciado por la extrema derecha, cuyos ratas élites animan al odio y, en cuanto pueden, se refugian.

HdlgP's.
#7 xuanra2002
#1 Llevaba RNE. Por eso le pillaron
Pertinax #3 Pertinax *
La cunda de toda la vida.
curaca #6 curaca
¿Y el coche no era robado? Ya no quedan falsos taxistas como los de antes.... :-D :-D :-D
pepel #8 pepel
Le falta el patinete.
Vodker #2 Vodker
No sé yo si del falso taxista o del taxista, así en general...
#5 Alcalino
El coche debería ir a un museo
