Colombia da un paso histórico hacia la energía nuclear: un sector que mueve $3,6 billones y ayudaría a evitar apagones

Con la aprobación de la Ley Nuclear en la Cámara, Colombia da un paso clave para fortalecer su sector nuclear, impulsar la industria, la medicina y la futura matriz energética. El sector nuclear colombiano, que actualmente genera cerca de 45.000 empleos y aporta el 0,25 % del PIB —equivalente a unos $3,6 billones anuales—, podría duplicar su impacto económico en los próximos cinco años con la aprobación del nuevo marco regulatorio que busca impulsar su desarrollo y modernización. La apuesta apunta a fortalecer su papel en áreas estratégicas com