Colombia da un paso histórico hacia la energía nuclear: un sector que mueve $3,6 billones y ayudaría a evitar apagones

Con la aprobación de la Ley Nuclear en la Cámara, Colombia da un paso clave para fortalecer su sector nuclear, impulsar la industria, la medicina y la futura matriz energética. El sector nuclear colombiano, que actualmente genera cerca de 45.000 empleos y aporta el 0,25 % del PIB —equivalente a unos $3,6 billones anuales—, podría duplicar su impacto económico en los próximos cinco años con la aprobación del nuevo marco regulatorio que busca impulsar su desarrollo y modernización. La apuesta apunta a fortalecer su papel en áreas estratégicas com

5 comentarios
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Esos 3,6 billones (de pesos colombianos) son unos 1.000 millones de dólares. Con eso no compras ni un tercio de central nuclear.
2 K 28
#3 pozz *
Como, imposible, si la panda de cuñaos que tenemos por occidente no paran de intentar vendernos lo terriblemente malas que son las nucleares y demas tonterias... En China tambien deben ser tontitos, tienen proyectados mas de 150 nuevos reactores nucleares para los póoximos años.
1 K 17
DaniTC #5 DaniTC
#3 lo que te pasa es que no logras comprender el escenario tan complejo que tenemos.
1 K 13
rob #4 rob
Después de leer el extenso articulo, me ha "sorprendido" el final del mismo.
0 K 14
manbobi #1 manbobi
La energía barata, limpia, segura y ahora también renovable!
0 K 10

