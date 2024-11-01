Codornices entre excrementos y cadáveres: así es la 'granja de los horrores' de Catalunya con sello de bienestar animal

Una entidad animalista lleva a la Fiscalía una explotación de Lleida tras constatar con imágenes las condiciones de las aves, que según un informe veterinario son “incompatibles” con el bienestar animal. Una macrogranja de codornices situada en Juneda, en Lleida, con sello de bienestar animal Welfair y que comercializa con los huevos de las aves, está en el punto de mira tras ser acusada de condiciones de insalubridad, falta de higiene y presunto maltrato animal.