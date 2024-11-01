edición general
Codornices entre excrementos y cadáveres: así es la 'granja de los horrores' de Catalunya con sello de bienestar animal

Una entidad animalista lleva a la Fiscalía una explotación de Lleida tras constatar con imágenes las condiciones de las aves, que según un informe veterinario son “incompatibles” con el bienestar animal. Una macrogranja de codornices situada en Juneda, en Lleida, con sello de bienestar animal Welfair y que comercializa con los huevos de las aves, está en el punto de mira tras ser acusada de condiciones de insalubridad, falta de higiene y presunto maltrato animal.

| etiquetas: codornices , excrementos , aves
Lamantua #1 Lamantua
Que digo yo que quien se encarga de inspeccionar, tendría que ir a la cárcel.
#5 omega7767
#1 meterlo en esas jaulas
Mauricio_Colmenero #2 Mauricio_Colmenero *
Sello de bienestar animal de Welfair, con un par.

O una de dos ... o consumo denuncia a Welfair por que da el sello de bienestar animal sin mirar nada, simplemente pagando las auditorias ... sin presentarse y revisar in situ las granjas.

O Welfair denuncia a la empresa avícola por usar su sello en otra instalación
#3 veratus_62d669b4227f8 *
Aqui lo apañamos todo con cuatro sellos, cuatro logotipos de color verde y el dibujo de una gallina o un cerdo sonriendo con un paisaje idílico de fondo, eso si, inspecciones y multas o cierres ejemplarizantes cero.
kumo #4 kumo *
#3 Eso no es cierto. Tengo amigos que auditan temas de medio ambiente y normalmente las cosas se miran y se sigue la trazabilidad de los productos y que se cumplan las ISO correspondientes y si no, no se emiten las certificaciones que además cuestan dinero y hay muchos clientes que se las exigen a los proveedores.

Y así sé, que hay que usa el sello FSC sin poder usarlo, por ejemplo. Porque no todo el mundo hace bien las cosas, pero no es lo normal y sí se auditan y hay multas y cierres o suspensiones de actividad.
#7 veratus_62d669b4227f8
#4 Ojalá tengas razón pero vemos demasiado a menudo este tipo de noticias y seguramente sean un indicador de que la situación está lejos de ser la que todo este tipo de regulaciones y sellos nos quieren hacer ver, pero te repito ; me encantaría estar equivocado.
josde #6 josde
Y quitarle los sobres, por dios que malvado eres
